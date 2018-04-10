БК «Самара» завоевал вторую блестящую победу в плей-офф 

Матч с московской командой «Самара» провела в областном центре накануне. С первых минут столичные баскетболисты смотрелись с хозяевами на равных, им удалось вырваться вперед к середине первого периода. Незадолго до большого перерыва «Самара» пошла в атаку. Несколько минут в третьем периоде команды потратили на борьбу с большим количеством потерь и промахов. А в заключительной десятиминутке перевес в сторону спортсменов 63 региона стал очевидным. Как сообщил ТРК «ГУБЕРНИЯ» пресс-атташе БК «Самара» Алексей Козуб, итогом для местного клуба стал победный счет 87:60. Самыми результативными в составе самарцев признаны Алексей Голяхов и Александр Савенков, набравшие по 15 очков. Третий матч серии до трех побед состоится в Москве 12 апреля, четвертый, в случае необходимости, пройдет 14 апреля. По словам главного тренера БК «Самара» Игоря Грачева, игра на домашней площадке МБА обещает быть непростой.
Фото: пресс-служба БК «Самара»