«Ласточкин бум» в «Авангарде»

В Центре олимпийской подготовки «Авангард» с 6 по 9 апреля 2018 года во время XIХ открытого областного турнира по художественной гимнастике «Сибирские ласточки» наблюдался настоящий бум! Впервые за свою почти двадцатилетнюю историю популярные соревнования юных граций собрали под своё большое и надёжное «олимпийское крыло» 255 участниц из Омска, Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Кемерова, Новосибирска и республики Казахстан. Такого большого количества гимнасток на турнире не было ещё никогда…

Три дня «ласточкино гнездо» в ЦОП «Авангард» с раннего утра и до позднего вечера гудело, как растревоженный улей. В составе участниц, защищавших честь 12-ти спортивных клубов, центров и школ, было 10 мастеров спорта, 70 кандидатов в мастера спорта, а также более 100 спортсменок, имеющих первый взрослый спортивный разряд. Все «художницы» состязались в личном первенстве. Кроме того, 30 сборных приняло участие в командных соревнованиях. Так что конкуренция за медали, дипломы и призы, а они на «Сибирских ласточках» всегда были солидными и оригинальными, получилась очень высокой. Зрителям, в числе которых, конечно, в большинстве своём были мамы, папы, бабушки и дедушки, было на кого посмотреть и чему порадоваться.

Почётными гостями турнира стали — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, Кавалер орденов Дружбы и Почета, Почётный гражданин города Омска — Вера Штельбаумс и начальник управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области — Елена Бацевич.

Во время торжественной церемонии открытия наш знаменитый тренер Вера Ефремовна Штельбаумс, воспитавшая более 100 известных «художниц», в числе которых чемпионки Олимпийских игр, мира, Европы и России, а также единственная в мире двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева , поздравляя участниц с наступлением весны и началом соревнований, сказала такие слова: «Дорогие девочки, желаю вам показать в своих выступлениях то, чему вы научились за это время. Вы ещё совсем маленькие и многого не умеете, но то, чему вы научились, покажите, порадуйте своих родителей и тренеров. Желаю вам всем успехов!». Добрые слова напутствия признанного мэтра мировой художественной гимнастики, любимой и уважаемой всеми наставницы чемпионок вызвали у гимнасток настоящий шквал эмоций и аплодисментов.

К слову сказать, многие известные омские гимнастки, в том числе, — олимпийские чемпионки Евгения Канаева , Маргарита Алийчук, Ксения Дудкина и Вера Бирюкова — свой тернистый путь к вершинам мировой спортивной славы начинали именно на турнирах «Сибирские ласточки» в ЦОП «Авангард». Сегодня, вглядываясь в старые архивные фотографии, можно найти задорные девчоночьи мордашки этих талантливых спортсменок, ставших олимпийскими звёздами первой величины. Для них эти детские соревнования были счастливыми во всех отношениях, поэтому и вспоминают они каждый раз о них с особенной теплотой.

В этом году на соревнования в Омск приехали спортсменки из Кемерова, где чуть больше двух недель назад, 25 марта, произошла страшная трагедия, когда в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в огне пожара погибли 64 человека, в том числе и 41 ребенок. Во время торжественного открытия турнира память погибших почтили минутой молчания. Секунды, которые гулко отсчитывал метроном, болью отозвались в душе каждого человека. Люди должны помнить и делать всё для того, что подобная беда больше нигде и никогда не повторилась.

Три дня соревнований под сводами главного спортивного зала ЦОП «Авангард» получились очень напряжёнными. Судейский корпус, работавший двумя бригадами, трудился буквально на износ. Выступление за выступлением, композиция за композицией, зрительный зал рукоплескали всем без исключения — и девочкам постарше — за красоту и грацию, и совсем юным гимнасткам — за смелость и азарт. Конечно же, не всё для гимнасток проходило гладко. К примеру, во время выступления «художницы» из Новосибирска Ярославы Яковлевой замолчала музыка. Почти минуту гимнастка выступала в тишине, но свою программу «отработала» до конца. Даже показалось, что маленькое «ЧП» её совсем не огорчило. После своего курьёзного выступления она сказала, что тренеры учат девочек быть готовым ко всему, ведь сбой музыкального сопровождения в художественной гимнастике — далеко не редкость.

Заметим, что нынешний турнир «Сибирские ласточки» получился сложным не только для спортсменок и судей. В его организации принимало участие много людей. Для того, чтобы соревнования состоялись и прошли успешно, а наши гости почувствовали настоящую теплоту и радушие хозяев, трудился практически весь коллектив «Авангарда». Сегодня, подводя итоги, можно сказать, что всё прошло так, как задумывали организаторы. Главное, чтобы гимнастки и их тренеры остались довольны приёмом и готовились к следующему году, когда в ЦОП «Авангард» пройдёт юбилейный, 20-й по счёту турнир «Сибирские ласточки».

По итогам же только что отгремевших 19-х традиционных соревнований в личном первенстве в различных возрастных и квалификационных разделах программы победительницами стали: Милена Вершигора, Елизавета Мокроусова, Елизавета Скотынянская, Екатерина Тимошенко, Лада Супрун Вероника Лебедянцева, Дарья Приходько, Алиса Соловьёва, Мария Мошкина, Екатерина Демина , Александра Мехова, Юлия Сущенцова (все Омск, ЦОП) и Полина Юдина из Сургута. Кстати, северянка оказалась единственной иногородней гимнасткой, кому в личном первенстве на этом турнире удалось отнять у омичек заветную золотую медаль.

Обладателями специальных призов оргкомитета стали: «Мисс Грация» — Дарья Войлошникова (Омск, ЦОП); «Мисс Очарование» — Анастасия Федосеева (Ханты-Мансийск); «Мисс Вдохновение» — Екатерина Тимошенко (Омск, ЦОП).

Победительницей командного первенства по группе мастеров спорта стала «Гармония» из Челябинска. В других возрастах и категориям безраздельно первенствовали команды Омского Центра олимпийской подготовки — две сборные под одинаковым названием «ЦОП-1», а также команды «Лучики», «Чунга-Чанга» и «Апельсинки».