ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Чарли Николаса на ответный матч Лиги Европы

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал», который состоится сегодня, 12 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 4:1.

«У ЦСКА была игра в понедельник, поэтому они будут немного уставшими, так что Арсен Венгер получит преимущество в свежести. Я был очень удивлён количеством изменений, которые он внёс в состав в минувшие выходные, но это показывает, что Венгер воспринимает ответный матч всерьёз. Я никогда не доверяю защите лондонцев, но у «Арсенала» достаточно ресурсов, чтобы выполнить свою работу.

В любом случае они должны показать характер и набрать ход, потому что уверенность не является краном, который вы можете просто включать и выключать в нужный момент. Ставлю на результативную ничью и гол Рэмси», — отметил Чарли Николас.