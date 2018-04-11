Гендиректор «Казань-Арены»: стадионы ЧМ-2018 будут окупаться 500 лет

"Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за $500 млн объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет", — заявил Миннахметов.

"Казань-Арена" была открыта в июне 2013 года. Стадион примет Чемпионат мира — 2018, принимал Кубок конфедераций — 2017, а также чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

Ранее сообщалось, что «Рубин» проведет матч против «Ростова» (21 апреля, 16:30) на Центральном стадионе из-за подготовки «Казань-Арены» к ЧМ-2018.