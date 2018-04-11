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Гендиректор «Казань-Арены»: стадионы ЧМ-2018 будут окупаться 500 лет
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Гендиректор «Казань-Арены»: стадионы ЧМ-2018 будут окупаться 500 лет 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор стадиона «Казань-Арены» Радик Миннахметов высказался на тему окупаемости футбольных стадионов в России. Слова функционера приводит "Реальное время".
"Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за $500 млн объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет", — заявил Миннахметов.
"Казань-Арена" была открыта в июне 2013 года. Стадион примет Чемпионат мира — 2018, принимал Кубок конфедераций — 2017, а также чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.
Ранее сообщалось, что «Рубин» проведет матч против «Ростова» (21 апреля, 16:30) на Центральном стадионе из-за подготовки «Казань-Арены» к ЧМ-2018.
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