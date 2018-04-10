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Видеоблогер рассказал, как начал снимать Волгограда с помощью дрона
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Видеоблогер рассказал, как начал снимать Волгограда с помощью дрона 

АиФ Волгоград 36 минут назад
Известный волгоградский видеоблогер Александр Блинков рассказал, как он начал снимать город с высоты птичьего полета и зачем ему это нужно.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», мужчина опубликовал в интернете видео, в котором поделился с подписчиками впечатлениями от своего хобби. Александр Блинков рассказала, что на съемку Волгограда с помощью дрона его вдохновил ролик на YouTube. В нем квадрокоптер летит над мостом «Золотые ворота» в Сан-Франциско и зрителю открывается шикарный вид на него и город. «У меня промелькнула идея: а что если снять так Волгоград?», — рассказал видеоблогер. По его словам, перед тем как начать снимать родной город, он часто просиживал ночами
на форумах, пытаясь найти информацию о дронах, заказывая запчасти и т.п. «Жизнь разделилась на „до“ и „после“. Хобби переросло в смысл жизни. „Волгоградсверху“ — это мечта о маленьком квадрокоптере с камерой, которая выросла в большой крутой проект», — отмечает Александр Блинков.
Добавим, что в видео о своем хобби он снова показал красивые уголки Волгограда с высоты птичьего полета.
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