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В Сочи началась «контрольная закупка» туристических услуг
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В Сочи началась «контрольная закупка» туристических услуг 

Новая Кубань 32 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. Проверка персонала на готовность к приему гостей и участников мундиаля началась уже сегодня.
О проведении акции «тайный посетитель» уведомлял вице-губернатор Кубани Василий Швец во время недавнего совещания по подготовке организаций общественного питания и розничной торговли к проведению ЧМ-2018 по футболу.
В Сочи принимать иностранных гостей собираются более 300 предприятий общественного питания.
В этой связи эксперты оценят уровень готовности персонала. «Тайные посетители» будут наведываться в заведения под видом иностранцев. Персонал должен продемонстрировать знание языка, быть вежливым, уметь угодить клиентам, чтобы у «иностранцев» осталось исключительно положительное впечатлений от посещения нашего региона.
Напомним, что ЧМ-20ё8 по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов. На территории Краснодарского края игры будут проходить на стадионе «Фишт» в Сочи. Для приема команд оборудованы тренировочные базы в нескольких городах региона. Сборная Испании разместится в Краснодаре, национальные команды Польши и Бразилии — в Сочи, игроки сборной Дании — в Анапе, футболисты Исландии и Швеции в Геленджике.
К приему представителей иностранных футбольных делегаций в Краснодарском крае готовятся уже в мае.
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