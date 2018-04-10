Мы помним и гордимся: уральский легкоатлет Виктор Дутов

Сегодня мы расскажем про легендарного легкоатлета Виктора Дутова — удивительного человека, который, после тяжелого ранения на фронте, в 60 лет пробежал свой первый марафон, а потом еще пару десятков.

Теплым осенним днем 1937 года студенты и преподаватели Уральского индустриального института (УГТУ-УПИ) толпились на местном стадионе, где проходили соревнования по легкой атлетике для первокурсников.

— Дутов! Придется тебе бежать первый этап в шведской эстафете — 800 метров. Ты самый тощий, вот и рванешь.

— Но я же в жизни на соревнованиях не бегал и первый раз слышу о шведской эстафете…

Парня никто не захотел слушать — пришлось бежать.

Дутов закончил свой этап на третьем месте, старт дался ему тяжело. Последовали нравоучения старосты: «Не умеешь бегать — так и не берись!». Но преподаватель по физкультуре похвалил.

Так началась карьера Виктора Дутова — мастера спорта СССР по легкой атлетике.

Виктор Александрович — человек с очень интересной и непростой судьбой. Родился 14 февраля 1918 года в Екатеринбурге. Спустя два года после своих первых соревнований он начал побеждать на первенствах области. В 1940 году в составе команды УГТУ-УПИ Дутов стал рекордсменом СССР в эстафете 5х1000 метров. Все изменилось на 4 курсе учебы: начинающего спортсмена призвали на фронт.

«Всю войну я прошел в составе Северного военно-морского флота. Служба, как говорится, далеко не сахар — здесь-то и пригодилась спортивная закалка, полученная благодаря занятием бегом. Она же помогла мне выжить после тяжелого ранения», — вспоминал Виктор Александрович.

После Великой Отечественной он отслужил в армии еще около десяти лет. С серьезным повреждением легкого и второй группой инвалидности, но с орденом и пятью медалями, Дутов вернулся в институт. Он поступил на заочное отделение. И в это же время Виктора Александровича приняли на работу начальником отдела кадров УПИ.

Несмотря на заверения своего тренера Андрея Вишневского о том, что о спорте не может быть и речи, Дутов стал постепенно возвращать былую форму.

В 1967 году, работая преподавателем химии и замдекана химико-технологического факультета, Виктор Дутов поучаствовал в пробеге ко Дню города: на эту идею натолкнули студенты.

Организаторы не хотели допускать Дутова, поскольку тот не проходил возрастной ценз: к тому времени ему было уже 49 лет. Это задело нашего героя, и он стал искать поддержку у авторитетных медиков.

Помог профессор мединститута Иван Виноградов . Так Виктор Александрович, в сопровождении машины скорой помощи, пробежал 14 километров и, обогнав не один десяток молодых соперников, финишировал под аплодисменты.

Карьера спортсмена была реанимирована. Затем последовали и другие соревнования.

В 1969 году Дутов с единомышленниками создал легендарный клуб любителей бега «Урал-100».

«Бег стал неотъемлемой частью моей жизни. Движение, как известно, для человека — это жизнь. А бег и есть самый доступный, всепогодный, не требующий специальных условий вид физической активности и общего развития организма для человека любого возраста. Я подчеркиваю и утверждаю это еще раз — для любого возраста!», — говорил Виктор Александрович.

Лишь в возрасте 60 лет Дутов пробежал первый классический марафон (42 километра 195 метров). Но на этом он не остановился, и позднее преодолел еще десятки марафонов. Виктор Александрович становился многократным победителем среди ветеранов своего возраста на областных, российских и международных соревнованиях в Норвегии и Франции.

Дутов стал первым в стране энтузиастом-организатором бегового движения, которого отметили почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Соответствующий знак, по приказу президента, Виктору Александровичу вручил губернатор Свердловской области Эдуард Россель

За время своего существования клуб любителей бега «Урал-100» добился больших успехов и выпустил многих прославленных спортсменов.

«За основу своей деятельности взяли проведение коллективных тренировок и организацию массовых пробегов, в которых принимали участие, как взрослые, так и дети, — вспоминал Виктор Александрович. — Провели 11 многодневных пробегов-эстафет (Свердловск — Брест, Москва — Свердловск, Свердловск — Новосибирск и другие). Выпустили несколько методических брошюр. Наше начинание было подхвачено энтузиастами бега в других городах области». Примечательно, что созданная Дутовым организация успешно существует и по сей день.

Девиз клуба «Урал-100» гласит: «Будешь бегать — доживешь до 100 лет». К сожалению, самому Виктору Александровичу этот рубеж не покорился: он скончался на 82 году жизни. За пару лет до смерти, в 1995 году, Дутов одолел свой 50 марафон.

Однажды, через журнал «Бег и мы» («БиМ») Виктор Александрович узнал, что в 1996 году норвежская беговая общественность решила громко отметить 100-летие первого марафона в стране. По приглашению организаторов марафона «БиМ» собирал на этот праздник небольшую группу российских любителей. Как сообщает журнал, Дутов загорелся идеей пробежать марафон еще раз.

«Когда подавали документы на визу в норвежском посольстве в Москве, сотрудник консульства поинтересовался у 78-летнего Дутова, был ли он прежде в Норвегии? На что Виктор Александрович с достоинством ответил: «Да, осенью 1944 года. Освобождал север вашей страны от войск вермахта». Молодой человек еще раз пристально посмотрел на ветерана и со словами: «Спасибо. Добро пожаловать в мирную Норвегию», — протянул для рукопожатия руку».

В память о Викторе Дутове в Екатеринбурге ежегодно проводится легкоатлетический зимний марафон. В этом году он был посвящен 100-летию знаменитого екатеринбургского спортсмена.

Подразделы:

Город

Герой

Внешний вид карточки:

Большое изображение-подложка

Изображение:

Количество просмотров:

В преддверии 9 мая overtime.life открывает цикл материалов, посвященных уральским спортсменам — героям Великой Отечественной войны

Детальное изображение:

Время прочтения:

5 минут