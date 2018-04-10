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Женщины не смогли пройти отбор в российский отряд космонавтов
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Женщины не смогли пройти отбор в российский отряд космонавтов 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Женщины не смогли пройти отбор в российский отряд космонавтов, передает РИА Новости, ссылаясь на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.
По его словам, всего в рамках отбора поступило 420 заявок от желающих стать космонавтами. Среди кандидатов было 87 женщин и 333 мужчины. При этом 80 претендентов работали в космической отрасли, 51 человек являлся военнослужащим.
«Ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет», — заметил Власов.
На данный момент все стадии отбора прошли три гражданина. Еще четверо ожидают проведения главной медкомиссии, 11 претендентов проходят очную фазу отбора, также рассматриваются документы 14 кандидатов.
Завершить процедуру планируют к середине 2018 года. К этому времени отберут 6-8 кандидатов в космонавты.
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