Грандиозное бич-турнэ из Рима в Амстердам: Следи за калининградцами вместе с «Твой Бро»

Бесконечно можно смотреть на несколько вещей: огонь, воду и то, как кто-то другой ищет на пятую точку приключений. 10 апреля отчаянная тройка из Калининграда в составе Александра Пусько, Ильи Романова и Олега Осипчука стартует из Рима в сторону Амстердама без транспорта, денег и гаджетов. За неделю им нужно добраться до столицы Нидерландов на своих двух, используя смекалку, обаяние, способность договариваться с незнакомцами, попавшимися на их пути, а также энергетический напиток в качестве валюты. Их стартовый капитал — 24 жестяных баночки «Рэд Булла», который может пополняться на контрольных пунктах за исполнение разного рода заданий. Кстати, таких пунктов должно быть как минимум 6., Согласно правилам #CanYouMakeIt, попутно парни будут рассказывать о своём приключении в личном дневнике через специально выделенный гаджет.,

Каждый из участников обязан соблюдать кодекс чести, в первую очередь, ради справедливости и регламента состязания, во вторую, дабы не сгладить впечатления и возможность испытать себя на прочность. В их распоряжении, помимо энергетиков, лишь официально предоставленное устройство для загрузки фотографий, видео и другого контента для отслеживания успехов, и всего один рюкзак с личными вещами — всё остальное отправлено в Амстердам, где и будет дожидаться своих владельцев. Всем стоит приложить немалых усилий, чтобы посоревноваться за главный приз — комфортабельное приключение на мероприятии от Red Bull. Но, как говорят и сами организаторы, и команды, — участие в финале #CanYouMakeIt уже само по себе является подарком: в числе 600 безумцев со всего мира ты вписываешь себя в историю события и бренда, прокачиваешься в плане выживания, получаешь массу эмоций и ценных навыков, да и в материальном не теряешь — дорога и сутки проживания до старта и после финиша оплачиваются, не говоря уже о шансе как следует оторваться в случае победы., Пока парни автостопят иномарки на трассах вдали от Родины, знакомя встречных с известной русской поговоркой «Не имей 100 евро, а имей одну баночку „Рэд Булла“», организаторы следят за социальной поддержкой., Саппорт является одним из этапов конкурса, поэтому переходите по ссылке и жмите кнопку «ПОДДЕРЖАТЬ». Больше всего команд-участников из Великобритании (20) и США (18) и Франции с Германией (по 15). Есть такие страны, от которых отобрано вообще по одной команде — например, Индонезия, Чили, Украина, Алжир. Напомним, что от России представлено пять, — и калининградцы уже показали, что могут вырваться вперёд. Давайте поможем им достичь ещё больших успехов!, Фото: предоставлены командой BØLTIC CREW (Макса Пьянова)