Народ против Черчесова: сборную можно сделать сильнее, но не намного

Черчесова в отставку! Сборную пора спасать! Бердыева в команду!» — примерно такие комментарии можно было читать под новостями и статьями, которые выходили после двух поражений сборной России в товарищеских матчах против Бразилии и Франции.

Комментарии пестрели фамилиями футболистов, которых Станислав Черчесов якобы не вызвал в сборную, хотя, как думает народ, они уж точно не позволили бы бразильцам чувствовать на поле «Лужников» себя так вольготно, а французов наверняка сожрали бы с потрохами.

Альтернативная сборная

Мы все это послушали, проанализировали и собрали целую альтернативную сборную России из футболистов, которых вспоминали болельщики и эксперты. Вот, что получилось:

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Кроме того, мы собрали реальную национальную команду по версии Станислава Черчесова — такой, какой она предстала перед бразильцами:

После этого мы предложили читателям сделать выбор на каждую позицию. Выбор был между футболистом, которого в команду взял Станислав Саламович и игроком, которого в сборную не позвали.

9:2 в пользу Черчесова

Результаты не шокировали. Они показали, что более чем в 80% случаев Станислав Черчесов сделал правильный выбор. Грубо говоря, лишь два футболиста из 11-ти по мнению наших читателей смог бы усилить команду Станислава Саламовича. Эти футболисты: Игорь Денисов на позиции опорного полузащитника и Василий Березуцкий в роли одного из центральных защитников. На своих позициях они «переиграли» Александра Ерохина и Илью Кутепова соответственно.

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Близки к «попаданию в сборную» были еще три футболиста. В дуэли Владимира Граната и Виталия Дьякова последний, играющий в чемпионате Турции, на момент публикации набрал 40% голосов. Еще ближе к виртуальной национальной команде оказался Сергей Игнашевич — 43% опрошенных уверены, что его нужно было ставить в состав вместо Федора Кудряшова. Еще один игрок, который набирал 40% голосов — защитник «Спартака» Андрей Ещенко на позиции справа в обороне. Самое интересное, что здесь он соперничал со своим партнером по клубу Александром Самедовым. Остается только надеяться, что наши читатели в этом случае оценивали оборонительные качества игроков, ведь именно на эту позицию Черчесов поставил Самедова в обеих играх, и против Бразилии, и против Франции.

Меньше всего шансов оказаться в сборной по мнению наших читателей было у двух Артемов, Митрюшкина и Дзюбы. В заочной дуэли со своими оппонентами, Игорем Акинфеевым и Федором Смоловым, они набрали лишь по 15% голосов наших читателей.

На поле не вышли бы, но…

Два человека — не такое уж и большое усиление для сборной России. Вряд ли они сделали бы погоду. Так что здесь кидать камни в огород Станислава Саламовича вряд ли стоит.

Правда, во всей этой ситуации есть еще один момент. Смотрите… Мы устроили голосование и сравнивали «отверженных» с основным составом сборной России. Но ведь в команде были и другие футболисты, место которых в сборной не так очевидно. Кто знает, чем бы закончилось голосование, если бы вместо Акинфеева Митрюшкину противостоял Владимир Габулов , а соперником Артема Дзюбы был бы не лучший бомбардир последних двух чемпионатов России, а Артем Заболотный, который за всю свою карьеру забил на высоком уровне голов не больше, чем нападающий «Арсенала» только в этом календарном году.

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Точно так же можно было сравнить Мамаева не с Денисом Глушаковым, а, скажем, со Швецом из «Терека», который вообще только недавно начал играть на серьезном уровне, да и то в клубе, который в этом сезоне едва ли не за выживание борется. Может, на поле все эти парни в основе и не вышли бы, но в команду наверняка попали бы.

А ведь при желании и совсем небольшом напоре в сборную можно было бы пригласить, скажем, центрального защитника Вальдемара Антона из немецкого «Ганновера», который уже стучится в национальную команду Германии и наверняка в скором времени получит вызов. На всякий случай можно было бы организовать паспорт бразильцу Ари, который великолепно заменил бы схожего с ним по функционалу Александра Кокорина , раз уж Дзюбу в команде так не хочется видеть. Это в любом случае — лучше, чем Заболотный…

Логично же, что в национальной команде каждый вызванный футболист должен быть сильнее каждого невызванного. За редким исключением, конечно, вроде Игоря Денисова. Или нет?

Вот итоги голосования. Мы основные цифры уже подбили, но голосовалку закрывать не стали. Если вы еще не голосовали, можете отдать свой голос за какого-нибудь игрока.