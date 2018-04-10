Вешняковцы научатся делать вазы и коврики

Вешняковские дамы, увлеченные декоративно-прикладным творчеством, соберутся в Клубе общения «Чтение и досуг», который проходит в библиотеке № 90 им. А. С. Неверова.

Вот уже много лет членов клуба объединяет разнообразие интересов, начиная от рукоделья и заканчивая новостями из мира культуры.

Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. А. С. Неверова Татьяна Чибадина рассказала, что они приглашают всех желающих вешняковцев на оригинальный мастер-класс по изготовлению вазы и коврика. Пришедших научат выполнять эти изделия в различных техниках рукоделия.

В Клубе ждут не только старожилов, но и новичков. Единственное ограничение — вам должно быть более 18 лет.

Мастер-класс пройдёт сегодня, 10 апреля, по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Начало в 16:00. Вход свободный.

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