Ещё
Вешняковцы научатся делать вазы и коврики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вешняковцы научатся делать вазы и коврики 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковские дамы, увлеченные декоративно-прикладным творчеством, соберутся в Клубе общения «Чтение и досуг», который проходит в библиотеке № 90 им. А. С. Неверова.
Вот уже много лет членов клуба объединяет разнообразие интересов, начиная от рукоделья и заканчивая новостями из мира культуры.
Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. А. С. Неверова Татьяна Чибадина рассказала, что они приглашают всех желающих вешняковцев на оригинальный мастер-класс по изготовлению вазы и коврика. Пришедших научат выполнять эти изделия в различных техниках рукоделия.
В Клубе ждут не только старожилов, но и новичков. Единственное ограничение — вам должно быть более 18 лет.
Мастер-класс пройдёт сегодня, 10 апреля, по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Начало в 16:00. Вход свободный.
Источник фото
Управа района Вешняки: последние новости
Представители ГБУ ПНИ №26 приняли участие в турнире по петанку На Пасху в Вешняках устроили ярмарку с хороводом Лучшие борцы ВАО встретились в Вешняках на турнире по грэпплингу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение