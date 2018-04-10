«МЮ» готов заплатить за трансфер Облака 100 млн евро

Как сообщает Don Balon, «матрасники» получили предложения от «Пари Сен-Жермен», «Челси» и "Манчестер Юнайтед"

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Отмечается, что французский клуб рассматривает словенца в качестве конкурента Альфонсу Ареоле. Что касается англичан, то они предпримут попытку заполучить игрока, если Тибо Куртуа или Давид де Хеа покинут свои команды.

Источник уверяет, что все вышеперечисленные клубы готовы заплатить за переход Облака 100 млн евро.

В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провел 39 матчей, пропустил 19 голов и 24 раза оставлял свои ворота «сухими».