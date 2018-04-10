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«МЮ» готов заплатить за трансфер Облака 100 млн евро
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«МЮ» готов заплатить за трансфер Облака 100 млн евро 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает Don Balon, «матрасники» получили предложения от «Пари Сен-Жермен», «Челси» и "Манчестер Юнайтед".
Энрике Сересо: Облак продлил контракт с «Атлетико», если вы не знали
Отмечается, что французский клуб рассматривает словенца в качестве конкурента Альфонсу Ареоле. Что касается англичан, то они предпримут попытку заполучить игрока, если Тибо Куртуа или Давид де Хеа покинут свои команды.
Источник уверяет, что все вышеперечисленные клубы готовы заплатить за переход Облака 100 млн евро.
В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провел 39 матчей, пропустил 19 голов и 24 раза оставлял свои ворота «сухими».
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