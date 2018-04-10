В НСН начинается пресс-конференция Милонова о полиции нравов 

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается пресс-конференция на тему: «Виталий Милонов хочет возглавить полицию нравов на ЧМ-2018». Депутат Госдумы обратился к МВД с просьбой организовать в городах-участниках чемпионата мира по футболу отряды так называемых идеологических борцов за нравственность. По мнению Милонова, полиция нравов должна пресекать действия карманников, проституток и всех тех, кто может очернить имидж России в глазах иностранцев. Парламентарий также заявил, что лично готов возглавить такую полицию нравоборцев.
В пресс-конференции принимает участие Виталий Милонов, а также глава общероссийского движения «За реальные дела!», член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков и экс-координатор «Открытой России» Мария Баронова. Интернет-трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.