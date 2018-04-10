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Трудные подростки будут заниматься боксом в Химках бесплатно
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Трудные подростки будут заниматься боксом в Химках бесплатно 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Академия бокса Александра Лебзяка в Химках запустила проект по организации досуга детей. Бесплатные занятия по боксу для трудных подростков и детей из малоимущих семей будут проходить три раза в неделю.
С инициативой организации бесплатных занятий для трудных подростков, детей из многодетных и малообеспеченных семей выступила Академия бокса Александра Лебзяка. В зале академии прошла открытая тренировка для всех желающих. Тренеры посмотрели ребят в деле и для систематических занятий отберут наиболее талантливых.
Этот проект — возможность для трудных подростков выйти на новый уровень. В профессиональном спорте ты всегда ставишь для себя цели и постепенно добиваешься их. Очень может быть, что среди ребят окажется
по-настоящему
талантливый боксер, который в виду жизненной ситуации не может позволить себе регулярные тренировки. А наши тренеры помогут трудному подростку вырасти в будущего чемпиона мира
— Александр Лебзяк, олимпийский чемпион.
Бесплатные занятия для порядка 40 детей из многодетных и малообеспеченных семей и трудных подростков в возрасте от 10 до 16 лет будут проходить три раза в неделю. Тем ребятам, которых тренеры отметят как перспективных, академия бокса предоставит всю необходимую экипировку.
Академия бокса Александра Лебзяка открылась в Химках 31 октября 2016 года. Она стала самой крупной на сегодняшний день боксерской академией и первой именной в России. В академии тренируются детские и взрослые группы по таким направлениям, как бокс, кикбоксинг, впоследствии будет организован набор в  фитнес-группы
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