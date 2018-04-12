Эксперт оценил шансы ЦСКА в ответном матче Лиги Европы против «Арсенала»

Советский и российский футболист Сергей Кирьяков оценил шансы московского ЦСКА в матче четвертьфинала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Слова специалиста передает газета «Известия»

"ЦСКА всегда славился именно тем, что мог добиваться результата даже в самых безвыходных ситуациях. Армейцам нечего терять, и в этом плане им должно быть даже проще в психологическом плане.

А если красно-синим удастся забить быстрый гол, то, возможно, «Арсенал» дрогнет. В любом случае нужно бороться и, пока есть хотя бы теоретические шансы, стараться за них цепляться", — заявил эксперт.