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Эксперт оценил шансы ЦСКА в ответном матче Лиги Европы против «Арсенала»
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Эксперт оценил шансы ЦСКА в ответном матче Лиги Европы против «Арсенала» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Советский и российский футболист Сергей Кирьяков оценил шансы московского ЦСКА в матче четвертьфинала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Слова специалиста передает газета «Известия».
"ЦСКА всегда славился именно тем, что мог добиваться результата даже в самых безвыходных ситуациях. Армейцам нечего терять, и в этом плане им должно быть даже проще в психологическом плане.
А если красно-синим удастся забить быстрый гол, то, возможно, «Арсенал» дрогнет. В любом случае нужно бороться и, пока есть хотя бы теоретические шансы, стараться за них цепляться", — заявил эксперт.
Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что в составе ЦСКА играют самые сильные полузащитники в России.
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