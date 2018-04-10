Почему Роскомнадзор избирательно наказывает СМИ за мат

Праведная борьба Роскомнадзора с обсценной лексикой в средствах массовой информации дала сбой: почти ежедневно в СМИ появляются материалы, содержащие нецензурную брань — и проходящие под радарами регулятора.

Крепкое словцо, вышедшее из уст или из-под пера журналиста, нарушает положение статьи 13.21 КоАП: «Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации». Даже быстро удаленная из материала брань может послужить поводом для Роскомнадзора оштрафовать юридическое лицо на сумму до двухсот тысяч рублей.

Тем не менее, некоторые журналисты активно пользуются избирательным подходом Роскомнадзора — и продолжают нарушать закон.

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» , к примеру, можно без труда отыскать записи эфиров с «запрещенкой» с участием Матвея Ганапольского, соблюдать российское законодательство для которого больше не обязательно: два года назад он получил украинское гражданство.

К примеру, в выпуске передачи «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева » от 4 марта текущего года (ссылку «Ридус» поставить не может, ведь и ссылка на материал с нецензурщиной РКН рассматривает как правонарушение) Ганапольский поверг в шок коллег по эфиру, дважды употребив нецензурное слово, означающее развратную, распутную женщину. Так и сказал в прямом эфире, на 32−й минуте: «Затихни, пока эта (привет, Роскомнадзор) уймется». А после — для закрепления эффекта — повторил на 34-й: «Кстати, еще одна фраза по поводу слова (привет, Роскомнадзор)».

Коллеги Ганапольского по эфиру попытались остановить заносчивого журналиста, призвав его к ответственности. «Да хватит, к ответственности!» — не унимался Ганапольский.

Позже, 21 марта, в эфире передачи «A-Team» (с 05:33 до 06:50) Ганапольский объяснил, что в отличие от всех остальных журналистов страны он имеет право на нецензурную брань в эфире: оказывается, сквернословов лично прикрывает главред «Эха» Алексей Венедиктов

«Эхо Москвы» под крышей Венедиктова приучало нас говорить то, что думаем — а он брал на себя крышу: «Делай все что хочешь, за все отвечаю я». У меня был случай, я матюкнулся в эфире. Эти Соломин и Нарышкин покрылись трупными пятнами и побежали к Венедиктову. Он ответил: «Он сказал это слово, которое сказал Жириновский? Ну это обычное иностранное слово». Мы чувствуем себя здесь спокойно.

Еще дальше пошел «Дождь»: телеканал выпустил целый многосерийный проект, в котором нецензурная брань встречается едва ли не чаще, чем, собственно, цензурная. Речь идет о фильме журналиста Андрея Лошака «Возраст несогласия», приуроченный к президентским выборам.

Серии «Возраста несогласия» опубликованы на сайте «Дождя» и в YouTube. Концентрации обсценной лексики в них позавидовали бы в сапожных мастерских, на сайте мат частично запикан, на официальном канале YouTube — все без купюр. Роскомнадзор молчит. Фильм Лошака, опубликованный в YouTube, содержит логотип «Дождя», что явно противоречит требованиям, указанным в статье 13.21 КоАП — «изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань». Роскомнадзор молчит.

Молчит и пресс-служба регулятора: на момент написания материала потребовалось пять дней, чтобы на письменное обращение «Ридуса» обратили внимание в Роскомнадзоре.

Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2017 года в отношении СМИ Роскомнадзором, по данным ведомства, наложено по суду административных штрафов на сумму в размере 8 135 700 рублей.

При этом только «Ридус» и главный редактор издания оплатили штрафов на общую сумму в 226 тысяч рублей.

Помимо «Ридуса» и его главного редактора в 2017 году административные штрафы на сумму от 2 до 50 тысяч были наложены на руководителей сайта Kp.ru, Dni.ru Rusvesna . su и многие другие. Причем, в каждом из проштрафившихся изданий моментально удаляли информацию, содержащую нецензурщину, признавали вину и обещали впредь подобного не повторять. Но Роскомнадзор был неумолим.

Подобные штрафы российским СМИ назначают через суд по результатам мониторинга. Также закон позволяет вынести за подобные правонарушение так называемое «предупреждение». Если одно СМИ получает два предупреждения от Роскомнадзора за год, суд имеет право его закрыть.

При этом мониторинг ведет не само ведомство, а его «дочка». Экстремизм, порно, нецензурщину и прочую «запрещенку» отслеживают сотрудники пведомственного РКН ФГУП «Главный радиочастотный центр».