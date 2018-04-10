Ещё
На Башне Дона в Калининграде развивается знамя Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Башне Дона в Калининграде развивается знамя Победы 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде, в музее янтаря завершилась реконструкция водружения знамени Победы на башне «Дона». Совместную акцию организовали ГТРК «Калининград», музей и клуб реконструкторов имени героя советского союза Василия Лазаревича Попова. Во время штурма Кёнигсберга башня «Дона» стала опорным пунктом обороны и держалась до последнего. На подступах к ней Дона была вырыта мощная траншея ломаного очертания. Дополнительным препятствием для советских войск должны были стать различного рода заграждения: ежи, рогатки, проволочные заборы.
Гарнизон мог обороняться долго, но сопротивление было бессмысленно, город уже контролировала Красная армия. 9 апреля 1945 года генерал Отто Ляш приказал своим войскам сложить оружие. На следующий день, 10 апреля, на башне Дона — последнем очаге сопротивления кёнигсбергской группировки противника — по распоряжению маршала Василевского было водружено красное знамя Победы.
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде 6-летний мальчик отправился в плавание на самодельном плоту У Силанова появился конкурент в борьбе за кресло мэра Калининграда На следующей неделе состоится тестовый матч на калининградском стадионе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
ФИФА может запретить аренду футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение