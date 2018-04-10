На Башне Дона в Калининграде развивается знамя Победы

В Калининграде, в музее янтаря завершилась реконструкция водружения знамени Победы на башне «Дона». Совместную акцию организовали ГТРК «Калининград», музей и клуб реконструкторов имени героя советского союза Василия Лазаревича Попова . Во время штурма Кёнигсберга башня «Дона» стала опорным пунктом обороны и держалась до последнего. На подступах к ней Дона была вырыта мощная траншея ломаного очертания. Дополнительным препятствием для советских войск должны были стать различного рода заграждения: ежи, рогатки, проволочные заборы.

Гарнизон мог обороняться долго, но сопротивление было бессмысленно, город уже контролировала Красная армия. 9 апреля 1945 года генерал Отто Ляш приказал своим войскам сложить оружие. На следующий день, 10 апреля, на башне Дона — последнем очаге сопротивления кёнигсбергской группировки противника — по распоряжению маршала Василевского было водружено красное знамя Победы.