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Глава Минтруда не поддержал инициативу о законодательном введении производственной гимнастики
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Глава Минтруда не поддержал инициативу о законодательном введении производственной гимнастики 

Rambler News Service 44 минуты назад
Глава Минтруда Максим Топилин не поддержал инициативу о введении в Трудовой кодекс нормы о коротких перерывах, в том числе, для производственной гимнастики.
«В силу закона думаю, что нет (такая инициатива не нужна. — RNS)», — сказал он журналистам в кулуарах Всероссийской недели охраны труда 2018.
Топилин напомнил, что сейчас в трудовом кодексе есть регулирование режима труда и отдыха.
«Это сейчас присутствует там, где есть такая договоренность, если есть такая необходимость и возможность. Если это конвейерное производство, то очень сложно выстроить гимнастику или что-то еще, но это возможно», — добавил министр.
Ранее глава общественного движения «Здоровый выбор» заявил о планах инициировать внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому в Трудовом кодексе появится норма о коротких перерывах, в том числе, для производственной гимнастики.
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