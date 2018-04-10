Глава Минтруда не поддержал инициативу о законодательном введении производственной гимнастики

Глава Минтруда Максим Топилин не поддержал инициативу о введении в Трудовой кодекс нормы о коротких перерывах, в том числе, для производственной гимнастики.

«В силу закона думаю, что нет (такая инициатива не нужна. — RNS)», — сказал он журналистам в кулуарах Всероссийской недели охраны труда 2018.

Топилин напомнил, что сейчас в трудовом кодексе есть регулирование режима труда и отдыха.

«Это сейчас присутствует там, где есть такая договоренность, если есть такая необходимость и возможность. Если это конвейерное производство, то очень сложно выстроить гимнастику или что-то еще, но это возможно», — добавил министр.