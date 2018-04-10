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Архивисты из Оренбурга приняли участие в работе Российско-Казахстанской комиссии
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Архивисты из Оренбурга приняли участие в работе Российско-Казахстанской комиссии 

ProOren 43 минуты назад
Фото: ProOren
В начале апреля, состоялось первое заседание международной Российско-Казахстанской комиссии по сотрудничеству в области архивов. Делегацию РФ возглавил вице-министр министерства культуры и спорта Республики Казахстан Ерлан Кожагапанов.
Нашу область представлял председатель комитета по делам архивов региона Владимир Рубин. Основной задачей отмечена важность объединения усилий российских и казахстанских архивистов в решении вопроса обмена копиями документов по истории. Кроме того, необходимо обеспечение социальных гарантий граждан двух государств. По итогам работы подписан план совместных действий на 2018–2020 годы.
При этом предложено к подписанию четыре меморандума о взаимодействии с приграничными Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской архивными службами с учетом необходимых согласований.
Такая деятельность комиссии позволит выстраивать диалог между граничащими странами на серьезной профессиональной основе. В том числе рассматривается вопрос проведения второго заседания международной комиссии в 2019 году в Оренбурге.
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