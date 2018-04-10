Курская битва: почему провалилась операция Гитлера «Цитадель»

23 августа 1943 года завершилась Курская битва. Почти 50 дней невероятно-тяжёлых боёв на площади в 200 квадратных километров, 50 дней «ада», десятки тысяч погибших — эта операция решила ход войны в нашу пользу.

Курская битва показала невероятную сплочённость всех групп войск Советской зармии. Операция «Курская дуга» началась для нашей армии задолго до её фактического начала. За пять месяцев до начала боёв Генштаб уже знал о том, что фашисты планируют проведение боёв под Курском. Об этом стало известно благодаря разведке. Русский разведчик Николай Кузнецов, имя которого до последнего времени оставалось неизвестным, совершил то, что в конечном итоге позволило нашей армии победить. Работая в резиденции Эриха Коха, Кузнецов добился доверия обергруппенфюрера и тот, ещё в марте 1943 года проговорился Кузнецову: «Ваша часть будет биться под Курском». Информация об этом ушла в Центр, что позволило Советской армии подготовиться к битве и скоординировать план своих действий. Как уже было сказано, имя Кузнецова долгое время оставалось неизвестным, в военной истории он значился под кодовым именем «Вертер».

Новые бомбы

Победа в Курской битве — это плод усилий всего советского народа. Получив данные разведки о том, что основные надежды гитлеровцы возложат на тяжелую бронетехнику, заводы начали массированное производство особых авиабомб и танковой брони. Новые авиабомбы, которые привозили на аэродромы с сопровождением сотрудников НКВД, весили всего полтора килограмма, за вылет самолёт мог взять 700 таких зарядов. Несмотря на свой небольшой вес, бомбы были очень эффективны. Спроектированные и изготовленные в кратчайшие сроки на Уральских и Сибирских заводах, они внесли большой вклад в победу.

Важность битвы

Гитлер возлагал на операцию «Цитадель» большие надежды. После поражения под Сталинградом у немцев был только один шанс кардинально поменять ситуацию. Нашим войскам было важно доказать, что они могут побеждать не только во время зимних кампаний, но и летом. Фюрер заявлял, что «Победа под Курском должна послужить факелом для всего мира». Важность этих боёв понимал и Сталин. Советская армия, к 1943 году набравшая обороты, должна была победить. Победа в битве под Москвой и в Сталинградской битве придала уверенности. И военные, и штатские были готовы идти до конца в Курском аду. И шли.

Всеми силами

Победа в Курской битве — не только заслуга армии. Тысячи мирных жителей, женщины, старики, дети сделали всё, чтобы помочь своей армии. В рекордные сроки, за 32 дня, была построена железная дорога, соединяющая Ржаву и Старый Оскол. На её строительстве днём и ночью работали тысячи людей. С введением в эксплуатацию этой линии Воронежский фронт получал самостоятельную магистраль, которая выходила на линию Курск — Белгород и на ветку Ржава — Обоянь. «Дорога мужества» освобождала от доставки грузов огромное количество автомашин, которые подвозили всё необходимое к передовой линии фронта за 200—300 км.. Всего было уложено 95 километров железнодорожного полотна шириной 5 метров, сооружено 10 мостов, построено 56 различных сооружений с подъездными путями. Протяжённость главных и станционных путей составила 164 км, реконструировано 24 км пути.

Оборона-контрудар

Курская битва для наших войск должна была начаться как оборонительная. Такую стратегию, приведшую в итоге к победе, отстоял Рокоссовский. Некоторые командующие фронтов выступали за наступательную операцию. Рокоссовский закономерно считал, что для наступления необходимо двойное-тройное превосходство сил, но, учитывая то количество танков, которым располагали фашисты, такого преимущества у нас не было. О реакции Рокоссовского на наступление немцев сохранилась следующая история: он позвонил Стлаину и радостным голосом отрапортовал, что немцы наступают. «Чему же вы радуетесь?» — спросил Сталин. «Значит, мы победим» — ответил Константин Константинович. И оказался прав. Рокоссовский проявил себя как блестящий стратег. Благодаря данным разведки, он сумел точно определить место основного удара фашистов и создал там глубокоэшелонированную оборону. Новаторским решением была также артиллерийская контрподготовка, проведённая за 10-20 минут до начала немецкой артиллерийской подготовки. Всего у Советской армии было 8 оборонительных рубежей, силы которых, в случае угрозы прорыва, могли передислоцироваться.

Прохоровка

Переломным этапом Курской битвы стала битва под Прохоровкой. Крупнейшее танковое сражение в истории, более 1500 танков. Воспоминания о том сражении до сих пор поражают воображение. Это был настоящий ад. Командир танковой бригады Григорий Пенежко, получивший Героя Советского Союза за это сражение, вспоминает: «Мы потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление — пока жив, бей врага. Наши танкисты, выбравшиеся из своих разбитых машин, искали на поле вражеские экипажи, тоже оставшиеся без техники, и били их из пистолетов, схватывались врукопашную…». После «Прохоровки» наши войска пошли в решительное наступление. Операции «Кутузов» и «Румянцев» позволили освободить Белгород и Орёл, 23 августа был освобождён Харьков.

Герои той битвы

Победа в Курской битве — беспримерный подвиг Советской армии. По итогам этого грандиозного сражения, победа в котором досталась нашим войскам только благодаря беспримерному их мужеству и храбрости, более 100 тыс. участников были награждены медалями и орденами, больше 180 — удостоены звания Героя Советского Союза. В честь победы в Курской битве впервые прозвучал артиллерийский салют.