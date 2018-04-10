Экс-координатор «Открытой России»: Просвещенная проституция улучшит имидж России

Экс-координатор «Открытой России» Мария Баронова считает, что разрешение на легкие наркотики, а также просвещенные проститутки не навредят имиджу России во время чемпионата мира по футболу. Такое мнение общественница высказала на пресс-конференции в НСН, комментируя инициативу депутата Виталия Милонова о создании полиции нравов.

«Народные дружины необходимы для того, чтобы заниматься секс-просвещением, рассказывать об опасностях случайных связей без презерватива, что если вы все-таки решили изменить своей жене, то делать это с презервативом, чтобы не заразить ее потом. Если об этом не рассказывать, то потом все будут говорить, как поборолись с проститутками и будет всплеск заболеваний. Если есть такие волонтеры, которые хотят заниматься безопасностью, то они должны заниматься просветительской работой. И потом, если иностранные туристы приедут на чемпионат мира и увидят, что иногда здесь бывает травка, проститутки, которые используют презервативы, что мы просвещенная, свободная, красивая, европейская страна, то в нынешней ситуации это покажет, что русские — никакое не зло. Это поможет исправить имидж России гораздо лучше, чем такие инициативы по проверке того, все ли у нас блюдут нравственность», — считает Баронова.

Депутат Виталий Милонов ранее предложил создать в России полицию нравов, которая будет в частности бороться с проституцией, вовлечением в нее.