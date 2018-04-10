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Александр Медведев: «Хотелось бы видеть Панарина в СКА, но ему еще рано завершать карьеру в НХЛ»
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Александр Медведев: «Хотелось бы видеть Панарина в СКА, но ему еще рано завершать карьеру в НХЛ» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Член совета директоров СКА Александр Медведев не уверен, что питерский клуб ближайшим летом сможет вернуть российских звезд из НХЛ в Россию. В то же время Медведев заявил о своей симпатии к форварду «Коламбуса» Артемию Панарину, права на которого принадлежат питерским армейцам.
— Ждать ли этим летом, что СКА вернет кого-то из-за океана?
— К сожалению, наши суперзвезды под контрактами. Еще можно пойти по пути прекращения карьеры в НХЛ и вернуться, даже если у тебя есть контракт.
— То есть исключать того, что кто-то из суперзвезд вернется в Россию нельзя?
— Есть один игрок, которого очень бы хотелось видеть в России — это Панарин, но ему, по-моему, еще рано завершать карьеру. А пока готовимся к чемпионату мира и все — на хоккей! (Андрей СИЗЯКИН)
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