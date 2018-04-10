Александр Медведев: «Хотелось бы видеть Панарина в СКА, но ему еще рано завершать карьеру в НХЛ»

Член совета директоров СКА Александр Медведев не уверен, что питерский клуб ближайшим летом сможет вернуть российских звезд из НХЛ в Россию. В то же время Медведев заявил о своей симпатии к форварду «Коламбуса» Артемию Панарину , права на которого принадлежат питерским армейцам.

— Ждать ли этим летом, что СКА вернет кого-то из-за океана?

— К сожалению, наши суперзвезды под контрактами. Еще можно пойти по пути прекращения карьеры в НХЛ и вернуться, даже если у тебя есть контракт.

— То есть исключать того, что кто-то из суперзвезд вернется в Россию нельзя?

— Есть один игрок, которого очень бы хотелось видеть в России — это Панарин, но ему, по-моему, еще рано завершать карьеру. А пока готовимся к чемпионату мира и все — на хоккей! ( Андрей СИЗЯКИН

Ковальчук договорился с «Рейнджерс». Он получит 6 миллионов долларов в год // Ковальчук уезжает в «Рейнджерс». Сколько еще звезд покинет СКА? // «НХЛ плюет на свои принципы в ситуации с Ковальчуком»