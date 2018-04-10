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В Краснодаре завершается отопительный сезон
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В Краснодаре завершается отопительный сезон 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. По решению департамента городского хозяйства и ТЭК отопительный сезон в Краснодаре завершается завтра, 11 апреля. Как объяснил глава ведомства Владислав Белый, погодные условия позволяют отключить жилые дома краевой столицы от теплоснабжения.
— Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Краснодартеплосеть», филиал АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия и учреждения всех форм собственности, имеющие на балансе отопительные котельные, со среды, 11 апреля, прекратят подачу теплоносителя на обогрев помещений, — прокомментировал чиновник.
Традиционно отключение больниц, детский садов, школ будет выполняться по личным заявлениям.
Напомним, отопительный сезон в Краснодаре начался 11 октября 2017 года.
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