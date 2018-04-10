В Краснодаре завершается отопительный сезон

Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. По решению департамента городского хозяйства и ТЭК отопительный сезон в Краснодаре завершается завтра, 11 апреля. Как объяснил глава ведомства Владислав Белый , погодные условия позволяют отключить жилые дома краевой столицы от теплоснабжения.

— Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Краснодартеплосеть», филиал АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия и учреждения всех форм собственности, имеющие на балансе отопительные котельные, со среды, 11 апреля, прекратят подачу теплоносителя на обогрев помещений, — прокомментировал чиновник.

Традиционно отключение больниц, детский садов, школ будет выполняться по личным заявлениям.

Напомним, отопительный сезон в Краснодаре начался 11 октября 2017 года.