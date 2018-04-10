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11 апреля состоится второй тур олимпиады школьников «Нижегородские умницы и умники»
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11 апреля состоится второй тур олимпиады школьников «Нижегородские умницы и умники» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
11 апреля с 9.00 до 14.00 на базе ФГАОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» по адресу: (ул. Большая Покровская, д.37, ауд.117) состоится II тур регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Нижегородские умницы и умники».
Во II этапе примут участие 27 десятиклассников из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Шахуньи, Выксы, а также Павловского, Ардатовского, Балахнинского, Кстовского, Сосновского муниципальных районов.
Общая тема регионального этапа олимпиады 2018 года — «Творчество М. Горького и нижегородское культурное наследие». Тема II этапа — «Нижегородский текст русской и зарубежной литературы».
Вопросы в рамках данного тура будут связаны с поэтическими и прозаическими произведениями о Нижегородском крае.
Председателем жюри регионального этапа является заместитель директора Института филологии и журналистики, доцент кафедры истории русского языка и сравнительного славянского языкознания ННГУ Ирина Абрамова.
По итогам II этапа будут определены 9 лучших участников, которые пройдут в финал олимпиады.
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