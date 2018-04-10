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В Красноярске пройдет чемпионат края по спортивному туризму
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В Красноярске пройдет чемпионат края по спортивному туризму 

Советский спорт 1 час назад
14 и 15 апреля в урочище «Пещерный лог» (Октябрьский район, г. Красноярск) пройдет ежегодный чемпионат Красноярского края по спортивному туризму на спелеодистанциях.
Спортсмены выявят сильнейших на дистанции с препятствиями, имитирующей рельеф пещер, которая включает отвесы высотой до 16 м, скальные участки высотой до 10 м, узости. Дистанции участники будут преодолевать как лично, так и в связке с напарником.
За победу поборются сильнейшие спортсмены города и края, среди которых мастера спорта России, призеры чемпионата страны по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и чемпионата Сибирского федерального округа по спортивному туризму на спелеодистанциях 2017 года Сергей Рожин и Дмитрий Кравцов, кандидат в мастера спорта России, победитель чемпионата СФО по спортивному туризму на спелеодистанциях 2017 года Дмитрий Егоров и другие.
Также на чемпионате будут представлены сильнейшие спортивные клубы и организации: туристский клуб СФУ, «Красноярский молодежный Корпус спасателей», «Спелеоклуб ВСИТ».
Церемония открытия соревнований состоится в субботу, 14 апреля, в 13:30 на полигоне урочища «Пещерный лог», после чего будет дан старт соревнованиям на дистанции спелео-связка. Добраться до места старта можно на общественном транспорте по маршруту автобуса № 12 до остановки «Школа глухонемых», далее пешком по ул. Курганская примерно 1 км до тропы, уходящей вниз, по левую сторону от улицы (схема маршрута во вложении).
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