Бойцы панкратиона разыграли путевки в Москву и Ригу на омском ковре

Победители и серебряные призеры Открытого чемпионата и первенства Омской области получили роскошный «бонус» — право представить свою страну на Кубке или чемпионате мира по панкратиону.

Соревнования собрали 8 апреля на «Омском велотреке» бойцов из 15-ти регионов России в юношеской (12-13, 14-15 лет), юниорской (16-17 лет) и взрослой (старше 18-ти лет) группах. В «стартовые протоколы» попали 129 участников первенства и 72 участника открытого чемпионата Омской области по панкратиону. Молодежь проводила на ковре 1 раунд длиной 3 минуты, у взрослых бой продолжался 5 минут.

— Панкратион — античный вид спорта, который настойчиво пробивается в элиту современных единоборств, — заметил глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц . — Бойцов Спортсменов привлекает универсальность этого вида спорта, где могут проявить себя ребята из бокса, рукопашного боя и многих других видов единоборств. При этом Омск определенно является одной из главных площадок развития панкратиона в стране.

Напомним, что набравшие огромную популярность в мире смешанные единоборства (ММА), «вышли» именно из панкратиона — античного боевого искусства, включенного в программу древних олимпийских игр в 648 году до нашей эры.

— Возрождать современный панкратион начинали, в том числе, и в Омске, — замечает президент Всероссийской федерации панкратиона Владимир Стёпкин. — Мы провели первый турнир еще в 1991 году. Лидирующих позиций с тех пор не потеряли, остаемся законодателями моды в нашем виде.

По данным организаторов призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей, а обладатели золотых и серебряных наград получали путевки на Кубок (Латвия, Рига, июнь) и чемпионат мира (Россия, Москва, октябрь) по панкратиону 2018 года.

Среди бойцов старше 18-ти лет победителями на «Омском велотреке» стали: Айбек Хасенов (до 57 кг, клуб «Аскен», Омск), Арам Чекошев (до 64 кг, «Ермак», Омск), Николай Денисов (до 70 кг, Московская область), Ильяс Хамзин (до 77 кг, «Ермак», Омск), Артём Рофаль (до 85 кг, «Сатурн», Омск), Вячеслав Иванов (до 95 кг, «Спартанцы», Омск) и Станислав Котов (свыше 95 кг, «Ермак», Омск). В самой многочисленной категории — «до 70 кг» — в поединках участвовало 22 бойца. Наиболее дефицитным стал вес «до 95 кг», где выступали два участника.

В тройку лучших регионов турнира попали Омская область, Забайкальский край и Новосибирская область. Среди клубов Омска наилучший результат с серьезным отрывом показал «Сатурн-профи», также на командный пьедестал попали «Ермак» и «Аскен».