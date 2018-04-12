«Милан» обновил данные о травмах Романьоли и Конти

Андреа Конти. Медики «Милана» обновили данные относительно состояния здоровья двух травмированных игроков команды Алессио Романьоли

Конти перенес повторную операцию на колене и вернулся в лазарет примерно до сентября. Романьоли травмировал мышцы бедра в воскресном поединке против «Сассуоло» и, как сообщалось ранее, выбыл минимум на две недели.

«У Алессио случилось мышечное напряжение в начале матча с «Сассуоло», — приводит слова врача «Милана» Стефано Мелегати официальный сайт клуба.

«Он сразу же прекратил игру. Травма незначительная, но к ней нужно подойти с осторожностью, потому что команду ожидают важные матчи».

«Новая оценка состояния здоровья Романьоли будет сделана через 10-12 дней, она позволит нам установить более точные сроки восстановления».

Мелегати также обновил информацию по поводу травмы крайнего защитника Андреа Конти.

«Андреа отлично справляется, как с медицинской точки зрения, так и с ментальной. С момента операции прошла только неделя, дела складываются хорошо и последовательно».

«Слишком рано говорить о сроках восстановления. Ему предстоит сделать много шагов на пути к восстановлению, но я могу сказать, что всё проходит хорошо».

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