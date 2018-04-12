Ещё
«Милан» обновил данные о травмах Романьоли и Конти
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милан» обновил данные о травмах Романьоли и Конти 

АРФМ 1 час назад
Медики «Милана» обновили данные относительно состояния здоровья двух травмированных игроков команды Алессио Романьоли и Андреа Конти.
Конти перенес повторную операцию на колене и вернулся в лазарет примерно до сентября. Романьоли травмировал мышцы бедра в воскресном поединке против «Сассуоло» и, как сообщалось ранее, выбыл минимум на две недели.
«У Алессио случилось мышечное напряжение в начале матча с «Сассуоло», — приводит слова врача «Милана» Стефано Мелегати официальный сайт клуба.
«Он сразу же прекратил игру. Травма незначительная, но к ней нужно подойти с осторожностью, потому что команду ожидают важные матчи».
«Новая оценка состояния здоровья Романьоли будет сделана через 10-12 дней, она позволит нам установить более точные сроки восстановления».
Мелегати также обновил информацию по поводу травмы крайнего защитника Андреа Конти.
«Андреа отлично справляется, как с медицинской точки зрения, так и с ментальной. С момента операции прошла только неделя, дела складываются хорошо и последовательно».
«Слишком рано говорить о сроках восстановления. Ему предстоит сделать много шагов на пути к восстановлению, но я могу сказать, что всё проходит хорошо».
Это неполный текст новости
АРФМ: последние новости
Конти требуется еще одна операция Пресс-конференция Дженнаро Гаттузо перед матчем с «Сассуоло» «Милан» обдумывает летнюю стратегию по продаже игроков
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото71
В WADA заявили о взятке России71
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение