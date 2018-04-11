Гарт: не верю, что брат Демченко сыпал порошок на трассу, это бред

«На видео видно, что идёт человек. Опять же, кто может доказать, что это за вещество? Что оно делает, разъедает лёд? Я, если честно, не поняла, что это такое. Явно есть какой-то монтаж. Есть два ролика, их можно склеить, вы же понимаете.