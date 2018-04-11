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Гарт: не верю, что брат Демченко сыпал порошок на трассу, это бред
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Гарт: не верю, что брат Демченко сыпал порошок на трассу, это бред 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт прокомментировала публикацию видеозаписи, предоставленную саночником Семёном Павличенко. На записи, как утверждает спортсмен, брат главного тренера Альберт Демченко посыпает трассу неизвестным порошком перед заездом Павличенко.
«На видео видно, что идёт человек. Опять же, кто может доказать, что это за вещество? Что оно делает, разъедает лёд? Я, если честно, не поняла, что это такое. Явно есть какой-то монтаж. Есть два ролика, их можно склеить, вы же понимаете.
Не знаю, лица брата Демченко там не видно. Не представляю вообще, что это… В современных условиях очень легко сделать такое видео. Не знаю, кому это надо и зачем. Страшно предположить, что Семёну кто-то мог такое сделать. Я не верю в эту историю. Это какой-то бред», — сказала Гарт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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