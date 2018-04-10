Зидан определился с потенциальной заменой Кроосу 

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с потенциальной заменой полузащитнику своей команды Тони Кроосу, к которому проявляет интерес "Манчестер Юнайтед".
Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой немцу наставник королевского клуба видит хавбека «Марселя» Максима Лопеса. Учитывая интерес, который к 20-летнему игроку «бело-голубых» проявляет каталонская «Барселона», «сливочные» могут предпринять попытки подписать его уже ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Лопес забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Марсель».