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Зидан определился с потенциальной заменой Кроосу
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Зидан определился с потенциальной заменой Кроосу 

Soccer News 56 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с потенциальной заменой полузащитнику своей команды Тони Кроосу, к которому проявляет интерес "Манчестер Юнайтед".
Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой немцу наставник королевского клуба видит хавбека «Марселя» Максима Лопеса. Учитывая интерес, который к 20-летнему игроку «бело-голубых» проявляет каталонская «Барселона», «сливочные» могут предпринять попытки подписать его уже ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Лопес забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Марсель».
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