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Facebook до конца года наймет 20 тысяч сотрудников для «охраны контента»
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Facebook до конца года наймет 20 тысяч сотрудников для «охраны контента» 

РИА Новости 11 минут назад
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник в сенате США, заявил, что до конца года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей.
Так Цукерберг ответил на вопрос одного из сенаторов, который пожаловался, что в соцсети появился фейковый аккаунт с украденными у него фотографиями и лишь после заявления в Facebook этот аккаунт был удален. Цукерберг отметил, что пока соцсеть не имеет возможности отслеживать все фейковые страницы, поэтому обращается к пользователям с просьбой делать соответствующие заявления для их блокировки. Но с течением времени этого не потребуется, и сеть будет самостоятельно удалять эти страницы, используя новые технологии.
"Я думаю, что вопрос регулирования контента — это область, где мы должны внедрить новые решения… В конце этого года у нас будет больше на 20 тысяч человек, которые будут заниматься проверкой безопасности контента. Со временем мы перейдем на методы, которые будут более продвинуты. Пока мы концентрируемся на борьбе с экстремизмом, например, нами было устранено более 99% контента, связанного с ИГ*. Это произошло прежде, чем нам о нем сообщали пользователи. Через 5-10 лет мы сможем применять подобные технологии более активно", — заявил Цукерберг.
В юридическом комитете сената США начались слушания с главой крупнейшей социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Глава Facebook даст показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Эксперты полагают, что это может привести не только к потере соцсетью внушительной части пользователей, но и не просто ужесточению требований к сохранности информации, а, скорее, глобальному изменению правил игры в сфере регулирования соцсетей.
В минувший понедельник Цукерберг уже дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать «российскому вмешательству в выборы». Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.
Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.
Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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