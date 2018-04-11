Facebook до конца года наймет 20 тысяч сотрудников для «охраны контента»

Так Цукерберг ответил на вопрос одного из сенаторов, который пожаловался, что в соцсети появился фейковый аккаунт с украденными у него фотографиями и лишь после заявления в Facebook этот аккаунт был удален. Цукерберг отметил, что пока соцсеть не имеет возможности отслеживать все фейковые страницы, поэтому обращается к пользователям с просьбой делать соответствующие заявления для их блокировки. Но с течением времени этого не потребуется, и сеть будет самостоятельно удалять эти страницы, используя новые технологии.

"Я думаю, что вопрос регулирования контента — это область, где мы должны внедрить новые решения… В конце этого года у нас будет больше на 20 тысяч человек, которые будут заниматься проверкой безопасности контента. Со временем мы перейдем на методы, которые будут более продвинуты. Пока мы концентрируемся на борьбе с экстремизмом, например, нами было устранено более 99% контента, связанного с ИГ*. Это произошло прежде, чем нам о нем сообщали пользователи. Через 5-10 лет мы сможем применять подобные технологии более активно", — заявил Цукерберг.

В юридическом комитете сената США начались слушания с главой крупнейшей социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Глава Facebook даст показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Эксперты полагают, что это может привести не только к потере соцсетью внушительной части пользователей, но и не просто ужесточению требований к сохранности информации, а, скорее, глобальному изменению правил игры в сфере регулирования соцсетей.

В минувший понедельник Цукерберг уже дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать «российскому вмешательству в выборы». Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.

Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

*Террористическая организация, запрещенная в России.