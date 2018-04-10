В Надыме кроссеры закрыли соревновательный сезон

В городе прошёл финальный этап кубка Ямала по кроссу на снегоходах. В заездах участвовали гонщики спортивно-технических клубов Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко и Мегиона.

— И падения были, и снегоход глох, поэтому результат не высокий, — прокомментировал Миша Олейник из Надыма. — Трасса очень сложная, нужно много стоять и выбирать правильную траекторию, чтобы не упасть. Зато почувствовал скорость и на других спортсменов посмотрел, которые здорово гоняют.

Вместе с Мишей, который занимается техническим спортом полгода, на озере Янтарном собрались ещё шестьдесят любителей скорости. Самому юному участнику состязаний 5 лет. Мальчики до 12 лет участвовали в показательных выступлениях, спортсмены старше — в соревновательных заездах. Снегоходный кросс достаточно травмоопасный вид спорта, поэтому вопросам безопасности организаторы уделили повышенное внимание. В зависимости от возраста, для участников были обозначены ограничения скорости. Впрочем, разгоняться до предела не давали и препятствия на трассе — горки, связки поворотов, трамплины.

— Они устроены для снижения скорости, а для зрителей манёвры на препятствиях — это зрелищное прохождение трассы, например, те же самые прыжки, — заметил президент мотоклуба «Поршень» Вадим Васюхин. — Кроме этого, опасные участки обозначены флагами. Трассу готовили согласно кодексу мотоциклетной федерации и основным правилам для подобных соревнований. На всей её протяжённости работает команда судей, это порядка 35 человек, которые следят, чтобы гонщики не нарушали правила безопасности. Также они оказывают помощь при падениях, сходах с дистанции и поломках.

Без падений на заездах не обошлось. Серьёзных инцидентов было два, гонщиков сразу же эвакуировали с трассы и оказали медицинскую помощь. В остальных случаях схода с дистанции кроссеры продолжали гонку, если позволяла техника. Чтобы исправлять поломки, каждый спортивный клуб развернул вблизи трассы небольшие СТО.

— У нас сегодня серьёзных поломок не было, но всё равно наготове все необходимые инструменты, запчасти, — рассказал представитель СТК «Ямбург» Александр Воробьёв . — Конечно, гонщику важно знать технику, чтобы уметь её «реабилитировать», но не всегда можно успеть во время гонки. Поэтому нужно основательно готовить её к заездам.

Скорость, рёв моторов и желание быть первым сделали заезды напряжёнными и зрелищными. Борьба гонщиков была жёсткой, были и контакты, рассказал Иван Журавлёв. У него был лучший результат в показательных заездах мальчиков 8-9 лет.

— В меня пару раз врезались, но я всё равно надеялся на победу. На снегоходном кроссе в Муравленко занял первое место, в Новом Уренгое — второе, поэтому и здесь должен был держать планку, — поделился впечатлениями юный гонщик. — Вообще, чтобы показать высокий результат, нужно хорошо знать правила и не нарушать их, а ещё делать так, как тебя научили наставники. У меня есть мечта — выиграть чемпионат России, буду серьёзно тренироваться, чтобы добиться победы.

На показательные выступления мальчикам отводилось минут, взрослые спортсмены гоняли по трассе 20. Во время их заездов зрители смогли полюбоваться мастерством управления техникой, скоростью и красивыми трюками. Конечно, соперничество здесь было куда серьёзнее, чем у детей. Даже у хозяев трассы, надымчан, не было преимуществ, говорит Эдуард Жовтоног, победитель в классе «любители».

— У нас также были только тренировочные заезды, поэтому все гонщики выступали в равных условиях. Нельзя сказать, что трасса сложная, она — рабочая и силовая. Значит, гонщик может показать всё, на что способен. Вообще спортсмены не выбирают трассы и тренируются для любых условий, — объяснил Эдуард. — Конечно, надымским ребятам тяжело состязаться с такими мэтрами, как СТК «Ямбург» и СТК «Факел». Этим новоуренгойским клубам по тридцать лет, там серьёзные школы. Для сравнения нашему клубу «Форсаж» всего лишь пять лет, но всё же, пытаемся создавать конкуренцию соседям.

По примеру Эдуарда техническими видами спорта увлекается и его сын Максим. Он также выступал на этих состязаниях. Правда, во время заезда у снегохода гонщика порвалась цепь, поэтому кросс для него успешным не получился. Несмотря на неудачи и невысокие результаты, он и другие воспитанники клуба «Форсаж» продолжают «болеть» любовью к экстремальному спорту. Их наставники говорят, что для этого нужно иметь не только подход к детям.

— Пытаемся заразить их собственным примером, укусить, как вампиры, — сказал Эдуард Жовтоног. — Ещё нужно предложить ребёнку выбор и разнообразие. У нас дети занимаются не только снегоходами, но и выступают на багги и картах (небольшой гоночный автомобиль без кузова). Стараемся создать для них спектр возможностей, чтобы они могли реализовать себя.

Тем не менее, спортсмены соглашаются, что технические виды спорта — удовольствие недешёвое. В среднем детский снегоход обходится в двести тысяч рублей. Взрослая техника может стоить в разы дороже. Кроме этого, гонщики тюнингуют её и форсируют под себя и свою манеру езды, это зависит от возможностей бюджета.

Большинство первых и призовых мест на соревнованиях завоевали гонщики новоуренгойских спортивных клубов. Но на трассе по максимуму выложились все участники. Серьёзных замечаний и, так называемой, агрессивной езды не было.