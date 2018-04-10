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В Челябинске Бурматов судится с должниками
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В Челябинске Бурматов судится с должниками 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
В Челябинске брат депутата Госдумы Владимира Бурматова Вячеслав разбирается с должниками в суде. Сразу два процесса с участием Бурматова назначены в Курчатовском районном суде. В первом случае иск в суд подал сам брат депутата к некой Варниной Т. В., в другом случае иск подали уже к самому Бурматову: некий Трахтенберг А. А. Еще одним ответчиком является все та же Варнина. «Вячеслав — самодостаточный человек, который занимается бизнесом, своими делами. К Владимиру эта история не имеет никакого отношения и он даже не знает подробностей. Любые попытки привязать это дело к нему будут оспариваться в судебном порядке. Владимир Владимирович ежегодно предоставляет декларацию, и никакого бизнеса он не ведет», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь депутата Владимира Бурматова Алла Ципордей. Вячеслав Бурматов подтвердил факт первого спора, а относительно второго заявил, что не знаком с иском Трахтенберга. «Действительно в свое время Эркин Маматов обратился с предложением предоставить денежные средства под развитие бизнеса знакомому предпринимателю. Однако в установленный срок деньги не были возвращены. Попытки досудебного урегулирования не увенчались успехом, в связи с чем были вынуждены обратиться в суд для взыскания в рамках правового поля. Человека по фамилии Трахтенберг не знаю, никогда о нем не слышал», — рассказал «ФедералПресс» Вячеслав Бурматов.
Эркин Маматов, напомним, в настоящее время возглавляет МБУ «Спортивный город». Он подтвердил свое участие в этой истории.
«Хотел помочь человеку и попросил Вячеслава Бураматова. Но к сожалению человек не справился со взятыми на себя обязательствами, что и привело к судебному разбирательству», — рассказал Маматов «ФедералПресс».
Теперь Бурматов намерен вернуть свои деньги, для этого, вероятно, будет добиваться наложения ареста на счета или имущество Варниной.
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