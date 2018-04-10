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Милонов защитил обвиненного в домогательствах Слуцкого
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Милонов защитил обвиненного в домогательствах Слуцкого 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутат Госдумы Виталий Милонов, выступающий за создание в России полиции нравов, защитил поведение депутата Леонида Слуцкого, обвиненного рядом журналисток в сексуальных домогательствах. На пресс-конференции в НСН на вопрос экс-координатора «Открытой России» Марии Бароновой, осуждает ли он поведение своего коллеги, ответил, что нет, так как в этом не участвовал вопрос денег.
«Он никого за деньги никуда-ничего», — сказал Милонов.
На что Баронова ответила, что считает действия Слуцкого сопоставимыми с походом к проститутке.
«А это не намеки на то, что я помогу тебе в карьере, если ты мне дашь?!», — заявила она.
Милонов добавил, что он в частности работает с журналистками и «все уходили довольными».
«С журналистками я работаю — все нормально, все довольные уходили, в тюльпане целомудрия, нравственности. И даже если приходят либералками, выходят и спрашивают: «Где купить табличку „этим вход запрещен“? У меня на кабинете висит такая», — сообщил парламентарий.
Виталий Милонов предложил создать в России полиции нравов и заявил о готовности возглавить эту организацию.
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