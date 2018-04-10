Пуровские «десантники» одержали иппон гати

Пуровские спортсмены успешно выступили на Кубке Челябинской области по киокусинкай памяти Вадита Исламова. Соревнования прошли в Челябинске, в них приняли участие около 200 спортсменов из разных российских регионов.

Как сообщили в районном управлении по физической культуре и спорту Пуровского района, на соревнованиях выступили воспитанники детско-юношеской спортшколы «Десантник» города Тарко-Сале. Особо отличились Дарья Денисова , Вероника Старыгина и Алексей Топоев, одержавшие победу в своих категориях. Дмитрий Ульянов завоевал серебро турнира.

Отметим, спортсмены, которые занимаются в секциях под руководством разных тренеров, на соревнованиях выступают как одна команда. Всем победителям и призерам вручили кубки и грамоты.