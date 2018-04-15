Тренер и врач юниорской сборной рассказали, почему Денисенко не едет на ЮЧМ

Главный тренер сборной России Александр Зыбин и врач команды рассказали, почему Денисенко не взяли на домашний ЮЧМ.

Юниорская сборная России на домашнем чемпионате мира, который стартует 19 апреля, может недосчитаться нескольких лидеров — Андрея Свечникова Александра Хованова и Григория Денисенко. Вопрос по первым двум пока открыт, а вот с нападающим «Локо», кажется, всё уже решено. Из сборной его отцепили, сославшись на травму, но Денисенко выходит и играет в финале Кубка Харламова, да и сам говорит, что уже залечил повреждение. Ходят слухи, что Григорию не простили жёсткую игру в плей-офф МХЛ и КХЛ против игроков команд из Петербурга. Почему так разнятся показания сторон, есть ли у Денисенко шанс сыграть в Челябинске — на эти и другие вопросы ответил главный тренер юниорской сборной Александр Зыбин.

«Хованов и Свечников получили вызовы, надеемся, они приедут»

— Какие сложности могут быть с приглашением Свечникова и Хованова? — Руководство занимается этим вопросом. Свечников хочет сюда приехать, но руководство его клуба, «Бэрри», говорит, что у него после молодёжного чемпионата мира была травма. Говорят, что они его лечили, но это не отговорка. После января он провёл много игр за команду, много забил и отдал. — А Хованов? — То же самое. Звоним его агенту, он пока не отвечает. В клубе говорят, что у него травма. Но они не имеют права его держать — он в плей-офф уже отыграл, его команда вылетела. Он может приехать в расположение сборной. Когда идёт плей-офф, их, конечно, никто не будет отпускать, но когда клуб проиграл, он должен прилететь сюда. Мы ждём развязки. — То есть как только их отпустят, они приедут в сборную? — Да, надеемся на это. Федерация хоккея работает, чтобы они приехали. Вызов в сборную им поступил.

«Может, Денисенко сейчас на уколах играет»

— Вы говорили, что у Денисенко травма, но он играет в финале МХЛ. — Понимаете, пришёл снимок из Ярославля, ко мне подошёл наш врач и сказал, что у него перелом акромиально-ключичного сочленения. — Тренер «Локо» говорил, что с ним всё в порядке. — Я не знаю, может, он на уколах играет. Меня об этом никто не спрашивал. Некоторые люди могут и на уколах сыграть. — А он в сборной обследование проходил, вы же его вызывали в конце марта в Новогорск? — Мы и в поездку ездили тогда. Обследование он проходил раньше, по два раза-то его не проходят. Сейчас проходили обследование, чтобы узнать, в каком функциональном состоянии находятся люди после игр за свои команды. — Как так получается, что Денисенко отрицает травму? — Думаю, расценили, что тот поступок, который он совершил, может повториться на чемпионате мира. Ему «5+20» дадут и выкинут до конца, и мы останемся без игрока. — Кто так расценил? — У нас в команде уже такое с ним было. Он пропустил матч в Словакии, когда ударил соперника в спину. — Поступок, о котором вы говорите, — это силовой приём в матче с «Динамо» СПб, за который он получил три матча дисквалификации? — Да, этот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» МХЛ.

— Кто расценил, что он может ещё раз подвести команду? — И мы так думали, и руководство так же думало. Я же отдельно не могу решить этот вопрос. Я могу только сказать, играет человек хорошо или плохо. По объявлению состава, по тому, кто какое место займёт в команде — сейчас пять звеньев, есть контрольные игры. Кто будет в них сильнее, тот и будет играть. Вот такого принципа я придерживаюсь.

«Решение не брать Денисенко было совместным с руководством федерации»

— Нельзя было вызвать Денисенко, провести с ним беседу, дать ещё один шанс человеку? — Мы тоже оказались в такой ситуации. Это не только наше решение, оно коллегиальное. — Решение тренерского штаба и руководства федерации? — Да. — Денисенко уже точно не получит вызов? — Не знаю, если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств…

— Какой может случиться форс-мажор, чтобы он получил вызов? — Не знаю, это же не только я решаю! Вы меня спрашиваете, а помимо меня есть много людей, которые могут это решить. — Зачем вообще было говорить про травму, если оказалось, что её нет? — Как это нет травмы? Спросите у нашего доктора. Пришёл снимок, я же не просто так вам говорю. Вы думаете, я вас обманываю? Меня уже и так в прессе хают и так и сяк, как будто я в этом виноват. — Но в «Локо» говорят, что травмы нет. — Я не понимаю, почему тогда руководство «Локомотива» за него не борется. Почему Яковлев за него не борется?

«Хотел провести тщательное обследование Денисенко, но не успел»

Мы также связались в врачём юниорской команды. — Насколько травма Денисенко была серьёзной? — Он приехал уже с травмой, обследовался повторно тоже уже дома. Информация от врача поступила, что у него есть перелом. — С такой травмой можно играть? Судья по диагнозу, это что-то серьёзное. — Да, перелом — довольно серьёзная штука. — Несостыковка в том, что он спокойно играет в финале МХЛ. — Он сейчас находится в клубе, а не в сборной, там врач и тренер принимают решение. Для того чтобы мне выяснить, можно ему играть или нельзя, мне нужно, чтобы он сюда приехал, чтобы я его посмотрел.

— Вы его даже не смотрели? — Он находится в Ярославле, врач команды предоставил мне эту информацию. — То есть вы его вживую не видели? — Он приезжал сюда, я его видел. — Он даже не тренировался? — Не успел. — Вы его решили поберечь? Раз он играет, значит, может играть. — Решение играть или не играть — не моё решение. Я собирался его оценить более глубоко. Он приехал на какое-то время, пока команда собиралась вместе. Побыл и уехал обратно. У меня не было возможности обследовать его более тщательно. — То есть его отцепили на основании диагноза, поставленного в «Локомотиве»? — Я не знаю, что там произошло.