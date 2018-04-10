Биатлонистки Кореи, Украины и Белоруссии победили на ямальском марафоне

В Салехарде марафонские гонки «Полярная лыжня», завершившие лыжную неделю, не обошлись без сюрпризов. Победителями и призерами женской гонки на тридцать километров стали спортсменки из Южной Кореи, Украины и Белоруссии.

На воскресные соревнования заявились 156 участников, разделенных между собой по возрасту, полу и выносливости. Пристальное внимание уделили желтым и красным майкам, чьи обладатели бежали по 30 и 50 километров соответственно.

Было многолюдно. Впереди профессиональные лыжницы, за ними — любители и те, кому за сорок.

Под выстрел стартового пистолета первыми уехали «красные майки». Через две минуты тронулись «желтых». Затем на двадцатку убежали «синие майки», это в основном подростки. Еще через две минуты стартовали «зеленые». Им предстояло пробежать три круга по пять километров.

После каждого пятикилометрового круга были организованы пункты питания.

— Чай даем обычный, правда, вместо сахара кладем соль, — сообщила девушка из пункта питания. — Так они пополняют содержание солей в организме. А после финиша в теплой палатке спортсмены могут отведать горячего куриного бульона.

На тридцати километрах бежали две сестры: Татьяна и Надежда Белкины . Старшая — Татьяна, тренер-инструктор спортшколы из Лабытнанги. А младшая, Надежда — биатлонистка из сборной Украины. После завершения спортивного сезона она прилетела в гости к родственнице и была приятно удивлена тому, что на Ямале все еще бегают на лыжах.

— После двадцати километров решила сойти с дистанции, — говорит Татьяна Белкина. — Видимо, еще не восстановилась полностью после декрета.

Надежда Белкина оказалась выносливей сестры и на финиш пришла второй. На третьем месте — Кристина Ильченко , выступающая за Белоруссию. «Золото» на счету прославленной Анны Фролиной (Булыгиной), ведущей корейской биатлонистки.