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Биатлонистки Кореи, Украины и Белоруссии победили на ямальском марафоне
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Биатлонистки Кореи, Украины и Белоруссии победили на ямальском марафоне 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В Салехарде марафонские гонки «Полярная лыжня», завершившие лыжную неделю, не обошлись без сюрпризов. Победителями и призерами женской гонки на тридцать километров стали спортсменки из Южной Кореи, Украины и Белоруссии.
На воскресные соревнования заявились 156 участников, разделенных между собой по возрасту, полу и выносливости. Пристальное внимание уделили желтым и красным майкам, чьи обладатели бежали по 30 и 50 километров соответственно.
Было многолюдно. Впереди профессиональные лыжницы, за ними — любители и те, кому за сорок.
Под выстрел стартового пистолета первыми уехали «красные майки». Через две минуты тронулись «желтых». Затем на двадцатку убежали «синие майки», это в основном подростки. Еще через две минуты стартовали «зеленые». Им предстояло пробежать три круга по пять километров.
После каждого пятикилометрового круга были организованы пункты питания.
— Чай даем обычный, правда, вместо сахара кладем соль, — сообщила девушка из пункта питания. — Так они пополняют содержание солей в организме. А после финиша в теплой палатке спортсмены могут отведать горячего куриного бульона.
На тридцати километрах бежали две сестры: Татьяна и Надежда Белкины. Старшая — Татьяна, тренер-инструктор спортшколы из Лабытнанги. А младшая, Надежда — биатлонистка из сборной Украины. После завершения спортивного сезона она прилетела в гости к родственнице и была приятно удивлена тому, что на Ямале все еще бегают на лыжах.
— После двадцати километров решила сойти с дистанции, — говорит Татьяна Белкина. — Видимо, еще не восстановилась полностью после декрета.
Надежда Белкина оказалась выносливей сестры и на финиш пришла второй. На третьем месте — Кристина Ильченко, выступающая за Белоруссию. «Золото» на счету прославленной Анны Фролиной (Булыгиной), ведущей корейской биатлонистки.
Среди мужчин, бежавшим полтинник, первым на финиш пришел тюменский лыжник Юрий Гаврилов, «серебро» у новоуренгойца Владимира Занина, а замкнул тройку Иван Безматериных из Лабытнанги.
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