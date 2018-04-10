В Битцевском парке пройдёт кросс «Лисья гора»

Кросс «Лисья нора», организованный командой «Бегового сообщества» (Московский марафон, «Красочный забег» и другие популярные забеги в столице. — Прим. ред.), впервые прошёл в октябре прошлого года — тогда на старт вышли более 600 участников. Своё необычное название забег получил в честь места проведения: на суходольном лугу в Битцевском лесу раньше водились лисы. В 2018 году кросс «Лисья нора» пройдёт дважды — весной и осенью. Первый состоится уже в это воскресенье, 15 апреля. Организаторы подготовили четыре дистанции для разных возрастных групп: 2 км (для девушек 18-19 лет), 4 км (для юношей 18-19 лет и женщин от 35 лет), 6 км (для женщин 20—34 лет и мужчин от 35 лет) и 8 км (для мужчин 20—34 лет).

Регистрация на забег заканчивается сегодня, 10 апреля. Но если вы вдруг не успеете, можете прийти и поддержать участников, а осенью, 14 октября, уже попробовать собственные силы в кроссе по Битцевскому парку. Статьи по теме В Зеленограде пройдёт забег «Кросс Спутник» В Никола-Ленивце пройдёт забег Sport-Marafon Trail Как покорить бездорожье: советы трейлраннеров 14 лучших кроссовок для бега

Запись «В Битцевском парке пройдёт кросс „Лисья гора“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.