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Компания футболиста Виктора Файзулина достроит заброшенный ЖК в Щеглово
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Компания футболиста Виктора Файзулина достроит заброшенный ЖК в Щеглово 

Ivyborg.ru 1 час назад
Компания «Алгоритм девелопмент», принадлежащая полузащитнику ФК «Зенит» Виктору Файзулину, планирует достроить заброшенный ЖК «Азбука» в деревне Щеглово в о Всеволожском районе Ленинградской области, пишет «Деловой Петербург».
Футболист с партнерами купит участок площадью 70 га, на котором находится недостроенный ЖК «Азбука», первую очередь которого должны были сдать в 2015 году. Сейчас стройка заморожена, а застройщик находится в процессе банкротства. На данный момент земля под ЖК «Азбука» — в залоге у Абсолют Банка, с которым «Алгоритм девелопмент» и ведет переговоры о покупке.
Компания футболиста уже разработала проект строительства 260 тыс. кв. метров малоэтажного жилья. В достройку вложат 500 млн рублей. Для развития территории «Алгоритму» необходимо 10 млрд рублей. Рыночная стоимость участка под долгостроем — два миллиарда рублей. Начать строительство компания планирует в 2019 году и завершить достройку за пять лет.
Кроме того, «Алгоритм девелопмент» хочет арендовать у муниципалов еще 31 га для строительства спортцентра «Фазенда», в котором разместятся пять футбольных полей и стадион на три тысячи человек.
Отметим, что компания уже строит в Щеглово ЖК «Алгоритм» площадью 24 тыс. кв. метров и стоимостью 700 млн рублей. Объект планируется сдать в 2019 году.
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