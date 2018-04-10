«Штутгарт» в 1994 году отказался от Роналдо, а в 1997 «Вердер» не купил Шевченко

Авторитетный портал Transfermarkt рассказал о несостоявшихся трансферах немецких клубов в 1990-х. По данным источника, в начале 1994 года «Штутгарт» вел переговоры с 17-летним форвардом «Крузейро» Роналдо. Но «швабов» отпугнула цена за бразильца — четыре миллиона евро (в пересчете на современные деньги). Вместо Роналдо «Штугарт» купил у «Милана» Джоване Элбера за два миллиона. Летом того же года будущий обладатель двух «Золотых мячей» Роналдо перешел в ПСВ за 5,5 миллионов евро.