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«Штутгарт» в 1994 году отказался от Роналдо, а в 1997 «Вердер» не купил Шевченко
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«Штутгарт» в 1994 году отказался от Роналдо, а в 1997 «Вердер» не купил Шевченко 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Авторитетный портал Transfermarkt рассказал о несостоявшихся трансферах немецких клубов в 1990-х. По данным источника, в начале 1994 года «Штутгарт» вел переговоры с 17-летним форвардом «Крузейро» Роналдо. Но «швабов» отпугнула цена за бразильца — четыре миллиона евро (в пересчете на современные деньги). Вместо Роналдо «Штугарт» купил у «Милана» Джоване Элбера за два миллиона. Летом того же года будущий обладатель двух «Золотых мячей» Роналдо перешел в ПСВ за 5,5 миллионов евро.
В 1997 году руководство «Вердера» приехало в Киев для переговоров по трансферу хавбека «Динамо» Юрия Максимова. Киевляне предложили бременцам 20-летнего Андрея Шевченко за 750 тысяч евро. «Вердер» отказался, посчитав эту цену слишком высокой.
По данным Transfermarkt, в разные годы «Шальке» не смог купить Фернандо Морьентеса, «Дуйсбург» — малоизвестного Павла Недведа.
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