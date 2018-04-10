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Вардан Минасян возглавил сборную Армении по футболу
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Вардан Минасян возглавил сборную Армении по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ЕРЕВАН, 10 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Футбольной федерации Армении назначил Вардана Минасяна новым главным тренером национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
"Президент футбольной федерации Рубен Айрапетян предложил кандидатуру технического директора сборной Вардана Минасяна на пост главного тренера. Все члены исполнительного комитета единогласно проголосовали за кандидата", — отметили в пресс-службе федерации.
Артур Петросян ушел с поста главного тренера сборной Армении 6 апреля после ряда поражений его подопечных. Минасян уже возглавлял команду Армении с 2009 по 2013 год.
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