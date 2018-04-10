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В Бельгии требуют запретить «партию Ислама»
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В Бельгии требуют запретить «партию Ислама» 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Целый ряд политиков и госчиновников в Бельгии призвали запретить «партию Ислама» после того как были обнародованы политические лозунги, под которыми эта организация намерена участвовать в коммунальных выборах в октябре этого года.
Руководители «Партии ислама», зарегистрированной в 2012 году, в частности, обещают установить в Бельгии законы шариата, включая раздельный проезд для мужчин и женщин в городском транспорте.
Хотя бельгийские исламисты намерены в первую очередь бороться за представительство в местных органах власти во франкоязычном регионе Бельгии — Валлонии и двуязычном Брюссельском столичном регионе, их предвыборные лозунги подверглись осуждению в нидерландоязычной Фландрии.
Две входящие в правящую в Бельгии правительственную коалицию фламандские партии — националистической N-VA и либеральных демократов Open VLD, со своей стороны, заявили о намерении подготовить внесение изменений в конституцию Бельгии с целью введения запрета на регистрацию политических организаций экстремистского толка, подобных «партии Ислама». Фламандские политики считают необходимым внести поправки в конституцию до парламентских выборов в Бельгии в мае 2019 года.
На выборах в местные органы власти в 2014 году «партия Ислама» получила по одному мандату коммунального советника в брюссельских коммунах Моленбеек и Андерлехт, где высока доля мусульманского населения.
На предвыборные лозунги исламистов поспешил отреагировать госсекретарь Бельгии по делам миграции и вопросам убежища Тео Франкен, представляющий националистов N-VA.
"В мире, где правят законы шариата, женщины не имеют прав. И это начинается с сегрегации в общественном транспорте. Эта партия ИСЛАМ пробуждает во мне бунтаря", — написал он на своей странице в Twitter.
Между тем, лозунги «партии Ислама» не поддерживаются большинством мусульманского населения Бельгии. «Эти заявления не разделяет подавляющее большинство мусульман, и они не отражают видение большей частью мусульманского населения места женщины в политической системе», — заявила Изабель Прай, бывшая вице-президент исполкома мусульман Бельгии.
Опасение фламандских националистов
Глава партии националистов бельгийской Фландрии «Новый фламандский альянс» (N-VA) Барт Де Вейвер высказал обеспокоенность в связи со стремлением представителей мусульманского населения попасть во властные структуры и систему образования Бельгии.
После вхождения NVA в правящую в Бельгии с 2014 года правительственную коалицию и своего избрания губернатором второго по величине города королевства — Антверпена — Де Вейвер воздерживался от заявлений националистического характера.
В марте он заявил, что «мусульмане претендуют на место в общественном пространстве и образовании со своими внешними признаками веры».
В складывающейся ситуации лидер фламандских националистов винит политиков левого толка, находившихся ранее у власти в Бельгии, которые, с его слов, «хотели низвести христианство, но был принят ислам, и я называю это сдачей».
Против не все  Министр по делам государственной службы и бюджету Федерации Валлония-Брюссель социалист Андре Флао ранее предложил ввести преподавание арабского языка в школах франкоязычного сообщества Бельгии. По его словам, «это вопрос проявления уважения и новый шаг к совместному благополучному проживанию».
Согласно данным фламандского социолога Яна Хертонгена, мусульманское население Бельгии по состоянию на 1 января 2015 года насчитывало более 780 тысяч человек, или 7% от общей численности населения королевства. Наибольшее число мусульман (23,6%) проживает в Брюссельском столичном регионе, 4,9% — во франкоязычной Валлонии и 5,1% — в нидерландоязычной Фландрии.
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