Международный Фестиваль спортивного кино открывается завтра в Красногорске

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Саперы начали разрушать лед на реке Белая в Башкирии, чтобы избежать подтоплений

Дело возбуждено против медсестры, заподозренной в жестоком обращении с новорождённым

Правительство выделит 360 миллионов рублей на модернизацию аэропорта в Красноярске