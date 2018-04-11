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Международный Фестиваль спортивного кино открывается завтра в Красногорске
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Международный Фестиваль спортивного кино открывается завтра в Красногорске 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный Фестиваль спортивного кино «Красногорский» стартует завтра, 12 апреля. Это крупнейший конкурс в данной сфере в Восточной Европе и странах СНГ. Открытие пройдет в Красногорске во Дворце культуры «Подмосковье», на церемонии покажут художественную спортивную драму «Со дна вершины». Фильм основан на реальных событиях, а прообразом главного героя стал Паралимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин. Всего в конкурсной программе кинофестиваля более 60 работ отечественных и зарубежных авторов. Церемония награждения победителей состоится 17 апреля в концертном зале «Vegas City Hall».
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