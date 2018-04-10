Илья Воробьёв возглавит СКА после ухода Олега Знарка

Большой переворот в российском хоккее.

Олег Знарок покидает СКА после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина. То, о чём вполголоса говорили последние дни, похоже, обретает реальные очертания. Именно сегодня сразу несколько осведомлённых источников подтвердили: в хоккейном Петербурге грядёт большой переворот. Вместо Знарка, который уже собрал вещи и улетел в Ригу, тренировать «армейцев» отныне будет Илья Воробьёв . И это бомба. Вообще, о том, что Знарок может покинуть СКА, впервые заговорили ещё в декабре. Тогда это казалось если не уткой, то как минимум преждевременными рассуждениями. Впереди была Олимпиада со сборной России, плей-офф со СКА. Как тут загадывать на полгода вперёд? Однако очевидно, что предпосылки к расставанию тренера с командой-чемпионом были уже тогда.

Вылет от ЦСКА — это, быть может, одна из причин развода, но точно не единственная. Результат этой серии не был определяющим в судьбе Знарка. Куда важнее его отношения с руководством СКА. И вот тут были кое-какие трения. Говорят, что против дальнейшего сотрудничества выступал Роман Ротенберг , который уже не один год работал с тренером как в сборной, так и в клубе.

Последнее время Знарка в Северной столице терпели, стиснув зубы. Боссов питерского клуба не устраивало его поведение и методы работы, но все противоречия сглаживал результат. СКА был действующим чемпионом, уверенно лидировал в регулярном чемпионате, а главное — впереди была Олимпиада. Наставник сборной России на заказ выиграл золото и, по сути, стал больше не нужен.

Впрочем, это решение вряд ли одностороннее. Мы уже отмечали, что из каждого комментария Олега Валерьевича о будущем сквозит обычная человеческая усталость. А когда во время Олимпиады появилась информация о том, что Илья Михеев перейдёт из «Авангарда» в СКА по личному решению Знарка, он от неё всячески открестился. Мол, ну какая мне трансферная политика, если контракт подходит к концу?

Тренеров, которые могли бы возглавить СКА после ухода Знарка, по определению было не много. Мечтать о возвращении Вячеслава Быкова было наивно. Тренер, добывший для Северной столицы первый кубок, нянчит внуков в Швейцарии и не горит желанием возвращаться к активной тренерской работе. Да и СКА он во многом покинул из-за чрезмерного давления и вмешательства в работу со стороны питерского руководства. Алексей Кудашов — тренер грамотный, выбивавший всего год назад из плей-офф главного конкурента СКА, но по харизме он явно недотягивает до величественного и одновременного гламурного хоккейного Петербурга. Иностранец? Для СКА это, кажется, пройденный этап. Разномастный парад фамилий Смита, Занатты, Сикоры, Ржиги и Ялонена оставил после себя сплошное разочарование. Да и не в моде нынче тренеры-легионеры. Тем более когда мы говорим о базовом клубе сборной России.

Всего год назад трудно было представить Илью Воробьёва в пиджаке СКА. Играя со своей «Магниткой» в финале Кубка Гагарина, он навзрыд кричал судьям: «Отдай, отдай им кубок…». Наставник уральцев настолько иронично относился к противостоянию, в котором если не всё, то многое было предопределено, что чуть не лишился работы в сборной. По крайней мере, об этом активно говорили в кулуарах. В Петербурге от его поведения были не в восторге.

Что изменилось за год? Глобально — ничего. Кроме того, что эмоций от того финала поубавилось как у одной, так и у другой стороны. А когда дым рассеялся, стало понятно, что лучше тренера для СКА на территории Российской Федерации не найти. При этом Воробьёва нельзя в полной мере считать преемником Знарка. Правой рукой главного тренера СКА и сборной был и остаётся Харийс Витолиньш. Даже Алексей Жамнов , переквалифицировавшийся из скаута в тренеры, был ближе Знарку.

Воробьёв пусть и выиграл сборной России золото Олимпиады, был всё время немного в стороне. На протяжении сезона он на пару с Олегом Браташом возил по турнирам олимпийскую сборную. Именно там Илья Петрович обкатал хорошо знакомого ему Василия Кошечкина , который впоследствии стал первым номером сборной в Пхёнчхане. Самого же Воробьёва искать на лавке сборной было бессмысленно. За играми он следил с трибун, передавая информацию другим помощникам Знарка. Для СКА выбор Воробьёва логичен и достаточно предсказуем. Не ставить же главным Витолиньша. Эту ошибку однажды уже совершили в московском «Динамо», пытаясь сохранить преемственность. На столичные грабли в Санкт-Петербурге наступать не планировали. Да и к чему эта пресловутая преемственность, если Воробьёву предстоит работать с совершенной другой командой, чем та, что на прошлой неделе вылетела от ЦСКА?

Совсем недавно Воробьёв уже попадал под перестройку, что стоило ему должности главного тренера. В Магнитогорске ему пришлось бороться с последствиями постчемпионского синдрома. Да только разница в возможностях между «Магниткой» и СКА на сегодняшний день колоссальная. Петербургский менеджмент вывернется наизнанку, но соберёт для нового рулевого достойный состав. И уж точно не будет свозить на берега Невы невнятных легионеров наподобие Ника Шауса.

Воробьёв — тренер широких взглядов. На него повлиял и отец, и Пол Морис , и Майк Кинэн . Он отлично владеет языками, чего не скажешь про Знарка, который на международных пресс-конференциях неизменно пользовался переводчиком. «Магнитка» Воробьёва могла сыграть как размашисто-креативно, так и в нужный момент закрыться. А что немаловажно для СКА, чуть ли не все ведущие хоккеисты страны хорошо знакомы преемнику Знарка по работе со сборной. Любопытно, что до Ильи Петровича в системе СКА собрался целый семейный подряд Воробьёвых. Его отец, легендарный Пётр Ильич, после нескольких лет тренерской работы занял должность заместителя управляющего директора СКА по подготовке резерва. Не первый год трудится тренером его младший брат Алексей, ныне помогающий Евгению Попихину в «СКА-Нева». Сложно сказать, повлияло ли это на итоговое решение, но то, что сменщику Знарка будет максимально комфортно в Северной столице, сомнений нет.

Кусать локти в этой ситуации остаётся не только Геннадию Величкину , но и руководству «Авангарда». Омский клуб был максимально близок к тому, чтобы подписать наиболее статусного тренера из всех, кто был на рынке. Воробьёв шёл на первом месте в шорт-листе «ястребов», и совершенно непонятно, есть ли у Максима Сушинского план «Б». Илья Петрович, не став принимать предложения клубов по ходу сезона и изначально выбрав выжидательную позицию, сорвал куш. Аплодисменты за стратегический подход к делу.