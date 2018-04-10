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Депутаты Госдумы обсудили в Дзержинском роль молодых специалистов в освоении космоса
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Депутаты Госдумы обсудили в Дзержинском роль молодых специалистов в освоении космоса 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Сотрудники администрации и депутаты Госдумы Лидия Антонова и Максим Сураев провели рабочую встречу в подмосковном Дзержинском, на ней они поговорили о роли молодых специалистов в освоении космоса, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей странице в Instagram.
«В стенах центра непрерывного образования «Угреша» в Дзержинском состоялась встреча с депутатом Госдумы, секретарем политсовета партии «Единая Россия» Лидией Антоновой и летчиком-космонавтом, героем России, депутатом Госдумы Максимом Сураевым. Впереди День космонавтики (12 апреля — ред.), а, значит, самое время говорить не только о покорении космоса, но также и о том, какую роль в этом будут играть сегодняшние студенты — будущие специалисты», — написал Панаморенко.
Ранее Антонова посетила Люберцы, где возложила цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину. Затем она обсудила проблемы уборки мусора и парковок возле лесных массивов в горокруге в ходе заседания местного отделения партии «Единая Россия».
День космонавтики отмечается в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.
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