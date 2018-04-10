Депутаты Госдумы обсудили в Дзержинском роль молодых специалистов в освоении космоса

«В стенах центра непрерывного образования «Угреша» в Дзержинском состоялась встреча с депутатом Госдумы, секретарем политсовета партии «Единая Россия» Лидией Антоновой и летчиком-космонавтом, героем России, депутатом Госдумы Максимом Сураевым. Впереди День космонавтики (12 апреля — ред.), а, значит, самое время говорить не только о покорении космоса, но также и о том, какую роль в этом будут играть сегодняшние студенты — будущие специалисты», — написал Панаморенко.

Ранее Антонова посетила Люберцы, где возложила цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину . Затем она обсудила проблемы уборки мусора и парковок возле лесных массивов в горокруге в ходе заседания местного отделения партии «Единая Россия».

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.