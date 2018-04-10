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Команда из Тульской области «Виктория» стала победителем детского турнира «Золотая шайба»
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Команда из Тульской области «Виктория» стала победителем детского турнира «Золотая шайба» 

ТАСС 1 час назад
ДМИТРОВ /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Команда из Тульской области «Виктория» со счетом 5:2 победила представляющий Воронежскую область клуб «Бобров» в финале детского турнира «Золотая шайба» в средней возрастной группе (12-13 лет).
Встреча прошла во вторник в подмосковном Дмитрове.
Участие в соревнованиях приняли 192 команды в трех возрастных группах (14-15, 13-14 и 10-11 лет) из 72 субъектов РФ. В отборочных соревнованиях «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова приняли участие более 13,5 тыс. команд (более 270 тыс. человек) в возрасте от 10 до 17 лет.
Турнир «Золотая шайба» был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд, позднее ставшее всероссийским. Основателем и председателем клуба «Золотая шайба» на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов. В разное время в турнире принимали участие такие игроки, как ставшие затем знаменитыми Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.
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