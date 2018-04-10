Команда из Тульской области «Виктория» стала победителем детского турнира «Золотая шайба»

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 апреля. / ТАСС /. Команда из Тульской области «Виктория» со счетом 5:2 победила представляющий Воронежскую область клуб «Бобров» в финале детского турнира «Золотая шайба» в средней возрастной группе (12-13 лет).

Встреча прошла во вторник в подмосковном Дмитрове.

Участие в соревнованиях приняли 192 команды в трех возрастных группах (14-15, 13-14 и 10-11 лет) из 72 субъектов РФ. В отборочных соревнованиях «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова приняли участие более 13,5 тыс. команд (более 270 тыс. человек) в возрасте от 10 до 17 лет.