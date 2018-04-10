Финальный день спортивных состязаний пройдет в Российском гуманитарном университете

Заключительные состязания среди финалистов III Фестиваля спорта Российского государственного гуманитарного университета состоятся 12 апреля.

На последнем этапе соревнований пройдут игры по волейболу за первое и второе места, стритболу, показательные матчи по фрисби и женскому мини-футболу. Кроме того, перед гостями мероприятий выступят команды чирлидеров.

— Девочки объединились в четыре команды и самостоятельно подготовили номера. Для зрителей они покажут короткие выступления, где представят танцевальные связки, различные акробатические элементы и кричалки в поддержку спортсменов, — прокомментировала Елена Акимова , заведующая кафедрой физического воспитания РГГУ.

Чтобы не дать заскучать финалистам, организаторы мероприятия подготовили для участников фестиваля традиционные русские забавы: перетягивание каната и «веселые старты».

Отметим, что в широкомасштабном спортивном состязании приняли участие студенты 1-3-х курсов университета. В этом году к ним присоединились учащиеся колледжа ипреуниверсария. В соревновании приняли участие даже те студенты, которые освобождены от физкультуры по состоянию здоровья. Они выступили в качестве волонтеров при подготовке мероприятия.

— В этом году в состязаниях поучаствовали свыше 1400 учащихся, — добавила Елена Акимова.

Всем призерам по окончании фестиваля вручат грамоты, медали и кубки.

Желающих поддержать финалистов фестиваля ждут в 9:30 в спортивном комплексе «Новая Лига» по адресу: улица Сущевский Вал, дом 56.