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Финальный день спортивных состязаний пройдет в Российском гуманитарном университете
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Финальный день спортивных состязаний пройдет в Российском гуманитарном университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Заключительные состязания среди финалистов III Фестиваля спорта Российского государственного гуманитарного университета состоятся 12 апреля.
На последнем этапе соревнований пройдут игры по волейболу за первое и второе места, стритболу, показательные матчи по фрисби и женскому мини-футболу. Кроме того, перед гостями мероприятий выступят команды чирлидеров.
— Девочки объединились в четыре команды и самостоятельно подготовили номера. Для зрителей они покажут короткие выступления, где представят танцевальные связки, различные акробатические элементы и кричалки в поддержку спортсменов, — прокомментировала Елена Акимова, заведующая кафедрой физического воспитания РГГУ.
Чтобы не дать заскучать финалистам, организаторы мероприятия подготовили для участников фестиваля традиционные русские забавы: перетягивание каната и «веселые старты».
Отметим, что в широкомасштабном спортивном состязании приняли участие студенты 1-3-х курсов университета. В этом году к ним присоединились учащиеся колледжа ипреуниверсария. В соревновании приняли участие даже те студенты, которые освобождены от физкультуры по состоянию здоровья. Они выступили в качестве волонтеров при подготовке мероприятия.
— В этом году в состязаниях поучаствовали свыше 1400 учащихся, — добавила Елена Акимова.
Всем призерам по окончании фестиваля вручат грамоты, медали и кубки.
Желающих поддержать финалистов фестиваля ждут в 9:30 в спортивном комплексе «Новая Лига» по адресу: улица Сущевский Вал, дом 56.
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