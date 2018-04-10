Воспитанник Лаборатории «Дизайн-Мода» стал «Лучшим среди равных» на национальном конкурсе

Лаборатория «Дизайн-Мода» приняла участие в ежегодном национальном конкурсе ассоциации «Золотая игла», который завершился в Измайловском Кремле в минувшие выходные, 7 апреля. О впечатлениях и результатах участия коллектива в фэшн-соревновании нашему изданию рассказала педагог дополнительного образования Татьяна Соломатина

— Этот конкурс очень сильный. В этом году в нем приняли участие более 50 коллективов, которые представили 74 выступления. Все длилось около шести часов. Очень обрадовало, что организаторы вели прямую трансляцию в YouTube, поэтому родители и наши ученики, которые не смогли с нами поехать по каким-либо причинам, получили возможность следить за конкурсом в режиме онлайн: нам присылали отзывы и подбадривали, — поделилась Татьяна Анатольевна. — В этот раз в коллективном зачете мы заняли четвертое место, однако в личном наши воспитанники стали призерами и победителями. Кроме того, мы получили в подарок личную книгу Вячеслава Зайцева с его автографом и два отреза итальянской ткани.

По итогам конкурса первое место в номинации «Дебют. Мир народного искусства России» занял Тимур Хамраев. На втором месте в номинации «Юный парикмахер» оказалась Олеся Малкерова. Еще одну победу коллективу принесла Валерия Бирченко в номинации «Кукла и костюм».

— Этот конкурс также проходит в разных номинациях в течение всего года, по окончании которого проводится рейтингование участников в званиях «лучший». Так, звания «Лучший среди равных» по итогам 2017 года был удостоен Тимур Хамраев, а Софья Атемнеева стала второй, — добавила Татьяна Соломатина.

Также в номинации «Из глубины веков» победа досталась Софье Атемнеевой, а фотомодель Варвара Черепанова стала дипломанткой второй степени.

Фото: предоставила Татьяна Соломатина

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/10/39683/