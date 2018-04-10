Футболисты «Челси» посетили премьеру фильма «Тренер» Козловского

— Я всегда хотел сыграть роль футбольного тренера, ведь их поведение очень театральное и драматичное, — признался клубному телевидению «Челси» Козловский. — Теперь мечта стала явью, я всегда буду вспоминать об этом.

Также Козловский рассказал, что является большим фанатом «Челси» и с детства переживает за команду.

Премьера фильма «Тренер» в России состоится 19 апреля. Фильм повествует об игроке сборной России, который из-за неудачного матча заканчивает карьеру футболиста и становится тренером провинциального клуба «Метеор».