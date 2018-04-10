Ещё
Футболисты «Челси» посетили премьеру фильма «Тренер» Козловского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты «Челси» посетили премьеру фильма «Тренер» Козловского 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Игроки «Челси» Эден Азар, Сесар Аспиликуэта, Давид Луиз, Гэри Кэйхилл, Темуе Бакайоко, а также директор клуба Марина Грановская побывали на премьере фильма «Тренер» Данилы Козловского. Показ фильма прошел на «Стэмфорд Бридж».
— Я всегда хотел сыграть роль футбольного тренера, ведь их поведение очень театральное и драматичное, — признался клубному телевидению «Челси» Козловский. — Теперь мечта стала явью, я всегда буду вспоминать об этом.
Также Козловский рассказал, что является большим фанатом «Челси» и с детства переживает за команду.
Премьера фильма «Тренер» в России состоится 19 апреля. Фильм повествует об игроке сборной России, который из-за неудачного матча заканчивает карьеру футболиста и становится тренером провинциального клуба «Метеор».
Спорт-Экспресс: последние новости
"Родина" признана банкротом Федотов судит матч "Авангард" - "Шинник", Галимов - "Спартак" - "Тосно" Антон Малышев: "Разговоров о Свечникове и Хаванова - минимум"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Назван кандидат на замену Знарка
Ломбертс назвал Луческу худшим тренером «Зенита»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение