Футболисты «Челси» посетили премьеру фильма «Тренер» Козловского 

Игроки «Челси» Эден Азар, Сесар Аспиликуэта, Давид Луиз, Гэри Кэйхилл, Темуе Бакайоко, а также директор клуба Марина Грановская побывали на премьере фильма «Тренер» Данилы Козловского. Показ фильма прошел на «Стэмфорд Бридж».
— Я всегда хотел сыграть роль футбольного тренера, ведь их поведение очень театральное и драматичное, — признался клубному телевидению «Челси» Козловский. — Теперь мечта стала явью, я всегда буду вспоминать об этом.
Также Козловский рассказал, что является большим фанатом «Челси» и с детства переживает за команду.
Премьера фильма «Тренер» в России состоится 19 апреля. Фильм повествует об игроке сборной России, который из-за неудачного матча заканчивает карьеру футболиста и становится тренером провинциального клуба «Метеор».