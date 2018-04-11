«Кубань» уверенно победила в Воронеже

Никита Маляров. «Факел» безнадёжно проводит сезон в ФНЛ. Коллектив из Воронежа в матче 32-го тура проиграл «Кубани» со счётом 0:2. Голами отличились Спартак Гогниев

"Кубань" набрала 43 очка и закрепилась на девятом месте, ее соперник остался в самом конце таблицы.

Протокол игры

Факел

Кубань

41' Гогниев Спартак (0:1)

65' Маляров Никита (0:2)

11 апреля.