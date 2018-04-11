«Кубань» уверенно победила в Воронеже 

«Факел» безнадёжно проводит сезон в ФНЛ. Коллектив из Воронежа в матче 32-го тура проиграл «Кубани» со счётом 0:2. Голами отличились Спартак Гогниев и Никита Маляров.
"Кубань" набрала 43 очка и закрепилась на девятом месте, ее соперник остался в самом конце таблицы.
Протокол игры
Факел
Кубань
41' Гогниев Спартак (0:1)
65' Маляров Никита (0:2)
Трунин Илья • Молодцов Артём • Хайманов Игорь • Шарифи Махмаднаим 46' (Алхазов Александр (46') • Мустафин Темур • Осипенко Максим • Мануковский Александр 82' (Рекиш Дмитрий (82') • Афанасьев Михаил 63' (Садов Дмитрий (63') • Лебеденко Игорь • Амбарцумян Армен • Сердюк Артём 46' (Арустамян Артур (46')
Запасные: Семёнов Андрей Игоревич • Фёдоров Артём • Верулидзе Александр
Дюпин Юрий • Лобкарёв Владимир • Клещенко Александр • Марков Николай 80' (Пономарёв Игорь Александрович (80') • Байрыев Азат • Бугаёв Роман • Алейник Олег • Завезён Юрий • Гай Алексей • Маляров Никита 86' (Каусаров Руслан (86') • Гогниев Спартак 70' (Нурисов Ильмир (70')
Запасные: Смирнов Михаил • Москаленко Николай
11 апреля.