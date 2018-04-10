Команда образовательного комплекса заняла 2 место в соревнованиях по настольному теннису

Завершились финальные соревнования по настольному теннису среди юношей в рамках XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Москвы, в которых с успехом выступили спортсмены образовательного комплекса «Юго-Запад».

В финал городских соревнований вышли 4 лучших команды, которые между собой разыгрывали призовые места. По регламенту соревнований все команды играли по круговой системе. Студенты образовательного комплекса «Юго-запад» выиграли первые две встречи со счетом 3:0 и 2:1. Все решалось в заключительной игре, где соперниками наших ребят оказались хозяева — теннисисты колледжа связи № 54.